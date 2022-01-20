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Полиция Алма-Аты сообщила об обнаружении тайных захоронений боевиков

Правоохранительные органы Алма-Аты обнаружили тайные захоронения боевиков, принимавших участие в массовых беспорядках, сообщил департамент полиции (ДП) города.
Интерфакс
2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ.
Известия
Также за время беспорядков произошло семь нападений на морг, 41 тело погибших «было похищено неизвестными лицами», сообщил начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов.
РБК
Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, боевики нападали на госучреждения.
РИА Новости

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