ИнтерфаксПолиция Алма-Аты сообщила об обнаружении тайных захоронений боевиковПравоохранительные органы Алма-Аты обнаружили тайные захоронения боевиков, принимавших участие в массовых беспорядках, сообщил департамент полиции (ДП) города.Интерфакс2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ.ИзвестияТакже за время беспорядков произошло семь нападений на морг, 41 тело погибших «было похищено неизвестными лицами», сообщил начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов.РБКЛюди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, боевики нападали на госучреждения.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДождьДождьФАНФерганаВечерняя МоскваНевские НовостиРосбалтНовые ИзвестияПрофильКомсомольская правдаРЕН ТВИзвестияГазета.RuСобеседникРБКТелеканал 360°Секрет фирмыLife.ruМИР 24Подробнее о событииПолиция в Алма-Ате обнаружила тайные захоронения боевиков, погибших во время беспорядковРИА Новости03:13В Алма-Ате нашли массовые захоронения боевиковЦарьград03:14В Алма-Ате обнаружили захоронения боевиков, ликвидированных в ходе беспорядковТАСС02:55Казахская полиция нашла в Алма-Ате тайные захоронения участников массовых беспорядковLenta.ru02:32Полиция Алма-Аты сообщила об обнаружении тайных захоронений боевиковИнтерфакс02:04В Алма-Ате обнаружены тайные захоронения нападавших на госорганы боевиковМосковский Комсомолец02:02Полиция обнаружила в Алма-Ате тайные захоронения погибших во время беспорядков боевиковRT на русском03:05Показать ещёОценить669Поделиться