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REGNUM
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Spiegel: Навальный пришёл в сознание и может говорить

Берлин, 10 сентября 2020, 10:02 — REGNUM Российский блогер Алексей Навальный, который в настоящее время проходит лечение в клинике в Германии после «отравления», полностью пришёл в сознание. Об этом со ссылкой на свои источники 10 сентября сообщил журнал Der Spiegel.В источнике
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Московский Комсомолец

СМИ: Навальный полностью пришел в себя и заговорил

Московский Комсомолец02:50
ТАСС

Spiegel сообщил, что Навальный может говорить и, вероятно, помнит произошедшее в самолете

ТАСС03:51
РИА Новости

Spiegel: Навальный полностью пришел в сознание и может говорить

РИА Новости03:18
URA.Ru

Военный эксперт назвал причину скорой реабилитации Навального

URA.Ru04:06
Коммерсантъ

СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя

Коммерсантъ02:37
РБК

СМИ узнали о состоянии здоровья Навального

РБК03:08
Эхо Москвы

The Insider и Der Spiegel: Алексей Навальный пришел в себя после покушения

Эхо Москвы03:02

Украина проведет совместную с ДНР инспекцию позиций ВСУ

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что Украина согласилась провести совместную с силами самопровозглашенной ДНР инспекцию позиций вооруженных сил Украины (ВСУ) около поселка Шумы под Горловкой.
Коммерсантъ18:08

Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным

Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отравление оппозиционера Алексея Навального, допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к этому инциденту.
РБК22:38
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Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.
News.ru03:40
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Временный ввоз подержанных комбайнов из Китая хотят ограничить. Сейчас на них можно работать до 2 лет

Ограничения касаются срока временного ввоза – ввозить технику на территорию России можно будет лишь сроком на 10 дней – тогда как сейчас допускается временный ввоз на 2 года.
Банки Сегодня03:55

В Германии заявили, что Навальный выжил благодаря омским врачам

По данным издания, Навальный выжил во-первых благодаря быстрой реакции пилотов, которые оперативно посадили самолет в Омске, а во-вторых благодаря действиям омских врачей, которые сразу ввели Навальному атропин.
Моссовет19:12

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Пекин ответит на американские санкции продажей госдолга США

На фоне растущего риска введения санкций со стороны Вашингтона, которые включают в себя арест китайских активов в США, в Пекине все чаще задумываются над сокращением портфеля ценных бумаг гособлигаций США.
Слово и Дело7 сентября в 02:43
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