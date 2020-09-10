Берлин, 10 сентября 2020, 10:02 — REGNUM Российский блогер Алексей Навальный, который в настоящее время проходит лечение в клинике в Германии после «отравления», полностью пришёл в сознание. Об этом со ссылкой на свои источники 10 сентября сообщил журнал Der Spiegel.