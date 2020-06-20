с чего всё началось

Мои мысли о тех, кто пострадал в этом чудовищном инциденте в Рединге. Я благодарю чрезвычайные службы, которые работают на месте.

По меньшей мере три человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека на людей в британском городе Рединге, сообщают местные СМИ. Трагедия произошла в городском парке в субботу вечером. По свидетельству очевидцев, нападавший "кричал что-то невразумительное".

Три человека стали жертвами нападения в британском городе Рединге

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