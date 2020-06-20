Происшествия
ИнтерфаксТри человека стали жертвами нападения в британском городе Рединге
По меньшей мере три человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека на людей в британском городе Рединге, сообщают местные СМИ. Трагедия произошла в городском парке в субботу вечером. По свидетельству очевидцев, нападавший "кричал что-то невразумительное".
Читать в источнике
Оценить45
Мои мысли о тех, кто пострадал в этом чудовищном инциденте в Рединге. Я благодарю чрезвычайные службы, которые работают на месте.
— Борис Джонсон, британский политикТАСС 17:41
с чего всё началось
Премьер-министр Борис Джонсон написал в Twitter: «Я думаю обо всех, кто пострадал от ужасного инцидента в Рединге, и благодарю аварийные службы за рабоу на месте происшествия».Телеканал 360°18:23
Подробнее о событии
Показать все источники
В британском Рединге неизвестные напали на людей с ножами, три человека погибли
Комсомольская правда17:23
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Общество
В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.
РБК вчера в 23:53
Армия и оружие
Названа опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага
«Российская газета» назвала опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага. Самолёт этот впервые поднялся в небо 43 года назад.
Ferra 13:43
Политика
Трамп отрицает свою причастность к увольнению прокурора Бермана
Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к увольнению прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который ранее занимался расследованиями против против ряда приближенных к главе государства людей.
Известия 19:02
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Google и Apple
По словам Дурова, Google и Apple взимают с продаж всех цифровых товаров безумный 30-процентный налог, а регуляторы уже 10 лет игнорируют этот абсурд.
МонаВиста 10:55
Гаджеты
Huawei выпустит в срок Mate 40 и Mate 40 Pro
Инсайдеры отмечают, что компания попросила поставщиков на время прекратить поставки деталей для флагманов Huawei Mate 40, которые готовят к выпуску.
Evo-rus.com вчера в 04:22
Происшествия
Экспертиза признала Ефремова вменяемым
Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве.
Известия 06:01
Политика
В США назвали требования к России и Китаю по СНВ
Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли озвучил требования Вашингтона к новому соглашению по контролю над вооружениями.
РЕН ТВ вчера в 19:15
Общество
Италия рассказала о проникновении коронавируса в декабре 2019-го
COVID-19 обнаружили в образцах, взятых в Милане и Турине 19 декабря 2019 -го, а также в Болонье 29 января 2020-го.
Lenta.ru вчера в 07:30
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform вчера в 02:18
Экономика
РФПИ и Baring решили инвестировать в крупного ИТ-разработчика
Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, этот фонд вместе с RTP Global Леонида Богуславского и фондами прямых инвестиций Elbrus Capital и Baring Vostok могут стать инвесторами ИТ-компании «СКБ Контур», входящей в топ-5 крупнейших разработчиков в России.
РБК вчера в 00:30
Общество
Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль 09:21
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Газета.Ru 12:21
Общество
Деятели искусства и театра призвали главу Минкульта отозвать иск по делу «Седьмой студии»
Что важно знать:По делу "Седьмой студии" проходят режиссер, худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывшая работница Минкульта Софья Апфельбаум, экс-генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский и бывший гендиректор театрального проекта "Платформа" Юрий Итин.
Snob.ru 14:45
Общество
Состоялся релиз The Last of Us Part II
19 июня в 0:01 мск на PlayStation 4 состоялся российский релиз The Last of Us Part II.
CyberSport.ru 18 июня в 18:07
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
Четверым задержанным из-за беспорядков в Дижоне предъявили обвинения
Прокурор французского Дижона Эрик Матэ уведомил, что четверым задержанным после беспорядков в городе были предъявлены обвинения.
Газета.Ru 16:20
Футбол
Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»
Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита", в котором его команда потерпела крупное поражение (0:4).
Российская газета 15:19
Технологии
Устаревшая Windows 7 неожиданно получила обновления
Microsoft выпустила новое обновление для операционной системы Windows 7, чью поддержку компания официально прекратила в январе 2020 года, сообщает портал 3D News в субботу, 20 июня.
Известия 17:01
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Политика
Рейтинг Лукашенко упал. Белорусы ждут нового президента
Анализ показал, что за новый срок действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко выступают только 3,8% от числа изучаемых пользователей — это 263 тысячи человек.
Телеканал 360° 13:08
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Авто
Kia показала изображение нового минивэна Kia Carnival
Компания KIA опубликовала первое официальное изображение нового минивэна KIA Carnival.
Автоновости дня 18 июня в 03:31
Общество
Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
Соблюдение режима самоизоляции могло снизить иммунитет, но эта проблема в большинстве случаев решается соблюдением режима, сбалансированным питанием и умеренными физическими нагрузками, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП), заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Сергей Пономарев.
РИА Новости 20:09
Политика
Шесть сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом
Шесть членов предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа заразились коронавирусом COVID-19.
РБК 19:48