Общество
Lenta.ruТроюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника уголовного розыска управлениям МВД чеченской столицы Саламбека Мутиева.
Читать в источнике
Оценить102
с чего всё началось
В Чеченской Республике начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления скандальных видео, сообщил замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев. "В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", — добавил он.РИА Новостивчера в 18:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Тимур Алиев про бывшего мэра Грозного: Глава Чечни никому не позволяет нарушать закон
ИА Грозный-Информ10:23
ЧГТРК «Грозный» стали известны причины увольнения Ислама Кадырова с должности мэра Грозного
Телекомпания Грозныйвчера в 15:15
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:46, Ашберн
Общество
Бутину освободили из американской тюрьмы
Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.
РБК 10:20
Происшествия
В Пулково задержали гражданина США, разыскиваемого за сбыт наркотиков
В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково задержан гражданин США Алет Тэрада, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета 04:51
Политика
Дипломаты Евросоюза договорились о переносе Brexit
Глава Европейского совета Дональд Туск рекомендовал странам ЕС согласовать перенос Brexit на 31 января 2020 года.
РБК 10:30
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки «Газпрома»
В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
РИА Новости 09:37
Происшествия
В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области
В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.
РИА Новости 05:58
Здоровье
Tele2 предложил клиентам телемедицинский сервис
Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил посетителям своих салонов по всей стране подключаться к сервису «Телемед» – сети удаленной медицинской помощи.
CNews вчера в 06:44
Музыка
Пользователи Сети выбрали песни, которые через 20 лет станут классикой
Почти три тысячи пользователей социальной сети Reddit выбрали песни 2010-х годов, которые, по их мнению, через 20 лет станут классикой, сообщает BuzzFeed.
РИА Новости 07:03
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 03:36
Авто
Toyota привезла в Россию VIP-версию минивэна Toyota Hiace
Toyota привезла в Россию VIP-версию минивэна Toyota Hiace по цене от 3 675 000 рублей за начальную версию и от 3 873 000 рублей за комплектацию «Престиж Safety».
Tvoe-avto.com 10:42
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
РИА Новости 08:23
Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru вчера в 12:50
Политика
Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики РФ
В пятницу, 25 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Евгений Грабчак получил назначение на должность заместителя министра энергетики РФ.
REGNUM 07:41
Армия и оружие
США направят дополнительные ВС на северо-восток Сирии для защиты нефти
Известия вчера в 18:55
Общество
Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов
Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
Газета.Ru 04:50
Экономика
МТС окончательно решила не уходить с американской биржи
Совет директоров МТС окончательно утвердил решение сохранить листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже, говорится в поступившем в РБК сообщении оператора.
РБК 10:21
Космос
К Земле приближается рекордная магнитная буря
Буря возникла из-за гигантской корональной дыры на Солнце, откуда со скоростью 800 километров в секунду вырывается солнечный ветер.
МИР 24 04:39
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
RT на русском 10:27
Происшествия
В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком
В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
РИА Новости 09:05
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
Популярная механика 23 октября в 18:37
Кино
Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии
24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Телепрограмма вчера в 05:00
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 23 октября в 03:49
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv 10:06
Общество
В Петербурге спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»
Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» спустили на воду. Об этом информирует телеканал «Звезда».
RT на русском 10:09
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой
18-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, может затмить свою маму красотой.
Вечерний курьер 06:33