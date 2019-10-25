В Чеченской Республике начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления скандальных видео, сообщил замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев. "В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", — добавил он.

с чего всё началось

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника уголовного розыска управлениям МВД чеченской столицы Саламбека Мутиева.

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