Общество
Эхо Москвы в ЧелябинскеПолиция Челябинска получила право штрафовать за нарушение самоизоляции
Управление МВД по Челябинской области проинформировало об утверждении перечня должностных лиц, полномочных составлять административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП. Список тех, кто может выписывать штрафы, ранее утвердило правительство России.
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В Челябинске утвержден список чиновников, имеющих право составлять протоколы на нарушителей карантина
Эхо Москвы в Челябинске03:06
В мэрии Челябинска определили ответственных за штрафы нарушителям самоизоляции
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