В Берлинской клинике «Шарите» усилена охрана блогера Алексея Навального. Информацию об этом прокомментировали в полиции ФРГ, подчеркнув, что ее источник неизвестен. По тем же данным, это может быть связано с улучшением состояния пациента, который на днях пришел в себя и уже может говорить.