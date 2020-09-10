Полиция ФРГ прокомментировала сообщения об усилении охраны Навального
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В Берлинской клинике «Шарите» усилена охрана блогера Алексея Навального. Информацию об этом прокомментировали в полиции ФРГ, подчеркнув, что ее источник неизвестен. По тем же данным, это может быть связано с улучшением состояния пациента, который на днях пришел в себя и уже может говорить.В источнике
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