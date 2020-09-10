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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Полиция ФРГ прокомментировала сообщения об усилении охраны Навального

В Берлинской клинике «Шарите» усилена охрана блогера Алексея Навального. Информацию об этом прокомментировали в полиции ФРГ, подчеркнув, что ее источник неизвестен. По тем же данным, это может быть связано с улучшением состояния пациента, который на днях пришел в себя и уже может говорить.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

СМИ сообщили об усилении охраны Навального на случай нового покушения

Интерфакс03:01
Фонтанка.Ру

РИА Новости: Берлинская полиция не знает, откуда появились данные об усилении охраны Навального

Фонтанка.Ру03:01
Газета.Ru

СМИ: в Берлине усилили охрану клиники, где находится Навальный

Газета.Ru02:41
RT на русском

Полиция ФРГ прокомментировала сообщения об усилении охраны Навального

RT на русском02:41
Коммерсантъ

Der Spiegel: полиция Германии опасается нового нападения на Навального

Коммерсантъ02:23
URA.Ru

Spiegel: Навальный полностью пришел в себя

URA.Ru02:18
Комсомольская правда

Полиция Берлина не подтвердила информацию об усилении охраны Навального

Комсомольская правда02:58

Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17
REGNUM06:46
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Половина суицидов связана с потреблением алкоголя, считают в Минздраве

«Если говорить об исследованиях, которые проводились в нашей стране, по оценке российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя», — цитирует его ТАСС.
REGNUM07:32
43

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Эксперты обсуждают приём Тихановской в Польше в качестве «президента Беларуси»

Стоит отметить, что г-жа Тихановская, которая ещё совсем недавно заявляла, что не собирается бороться за власть, а сосредоточится на «жарке котлет», прибыла в Польшу с провозглашением себя «президентом Беларуси».
Военное обозрениевчера в 12:23
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Путин заявил о начале восстановления экономики России с июня

Российкая экономика начала восстанавливаться после спада, вызванного пандемией коронавируса, с июня, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Ведомости07:12
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Интернет-вещание начнут регулировать по аналогии с телевидением

Видео-контент в интернете, социальные сети и сайты, которые по некоторым признакам могут быть отнесены к СМИ, но ими не являются, предложено регулировать по схожим для телевидения правилам.
Российская газета05:29
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании по социальным проектам партии предложил коллегам обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в РФ гарантированного дохода граждан.
Live2405:00
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Песков прокомментировал идею о возвращении прямых выборов мэров

Мнение граждан о возвращении прямых выборов глав в крупных городах должно быть учтено, однако в прошлом возникали ситуации, когда из-за противостояния муниципальных и региональных властей останавливалось развитие как городов, так и регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости07:10
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Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к «Норникелю» в размере 148 млрд руб. о возмещении экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ведомости04:26
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