Есть продолжение Полиция начала проверку по факту нападения на обозревателя "Новой" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину Сегодня, в 23:20, в Грозном, у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя "Новой газеты" Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину.

с чего всё началось

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания. Об этом также сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным газеты, нападение произошло вечером в четверг, 6 февраля.

Культура Американский актер Кирк Дуглас скончался Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.

Технологии Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Общество СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов» Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.

Единоборства Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов перед очным поединком, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Армия и оружие Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Авто Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили В декабре автопилот обновился до последней версии, но далее, после очередного аудита программ, компания Tesla просто дистанционно отключила эту систему без уведомления владельца.

Здоровье У итальянки на деснах выросли волосы В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".

Общество Врач рассказал, сколько можно спать днем Если обычно человек ложится спать в 22-23 часа, то дневной сон он может себе позволить не позднее 16 часов, добавил Борзунов.

Политика Трамп советует демократам винить Россию в срыве кокусов в Айове Президент США Дональд Трамп с иронией заявил, что Демократической партии следует винить России в сбое при подсчете голосов на праймериз Демпартии в штате Айова.

Энергетика Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Происшествия В Москве задержан соучастник убийства «Япончика» Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.