Происшествия
РБКВ Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания. Об этом также сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным газеты, нападение произошло вечером в четверг, 6 февраля.
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с чего всё началось
Есть продолжение Полиция начала проверку по факту нападения на обозревателя "Новой" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину Сегодня, в 23:20, в Грозном, у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя "Новой газеты" Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину.Новая газетавчера в 15:57
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