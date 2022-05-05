Будьте в Плюсе

Полиция Испании подтвердила задержание Шария по международному ордеру

Полиция Испании подтвердила RT задержание Анатолия Шария в городе Таррагона по международному ордеру.
RT на русском
По версии следствия, Анатолий Шарий вел противоправную деятельность «в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере».
Daily Storm
Анатолий Шарий — украинский политический деятель, журналист, видеоблогер и бизнесмен.
Smotrim.ru
Шарий был объявлен в розыск украинскими властями в прошлом году.
Накануне.Ru

Подробнее о событии

Полиция Испании подтвердила задержание Шария
РБК06:31
El Mundo: операция по задержанию украинского блогера Шария готовилась несколько недель
РИА Новости08:23
Полиция Испании подтвердила задержание украинского блогера Анатолия Шария
Газета.Ru06:26
Полиция Испании подтвердила задержание блогера Анатолия Шария
Коммерсантъ06:09
Полиция Испании подтвердила задержание Шария по международному ордеру
RT на русском05:55
СБУ сообщила о задержании в Испании украинского блогера Анатолия Шария
ТАСС04:27
Полиция Испании подтвердила информацию о задержании украинского блогера Шария
Интерфакс06:14

Интересное

Песков назвал заявления боевиков с «Азовстали» схожими с требованиями террористов

В среду Песков заявил, что российские войска не штурмуют территорию завода, но подавляют попытки блокированных там боевиков выйти на огневые точки.
ТАСС06:22

Президент Белоруссии Лукашенко назвал российскую спецоперация на Украине затянувшейся

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом операции РФ на Украине, чтобы говорить, что все идет "по плану", но полагает, что она "затянулась".
РИА Новости05:28

«Газпром» направит мощности «Северного потока — 2» на газоснабжение Северо-Запада России

"Газпром" решил использовать мощности сухопутной части "Северного потока — 2" для газоснабжения Северо-Запада России, сообщается в официальном Telegram-канале компании.
РИА Новости05:40

Вучич: заявление Путина генсеку ООН по аналогии Косово и Донбасса усложнило позицию Сербии

Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН, в ходе которых напомнил Гутеррешу решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.
РИА Новости04:51

Производитель кофе Paulig закрыл сделку по продаже российского бизнеса

Российский бизнес Paulig, включающий завод по обжарке кофе в Твери и 200 сотрудников, перейдет к новому владельцу.
Интерфакс08:28

Советник офиса Зеленского Арестович пригрозил контрнаступлением ВСУ в июле

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в четверг, 5 мая, заявил о возможности контрнаступления украинских войск в начале июля в случае получения большого количества оружия от стран Запада.
Известия07:34

СБУ заявила о задержании одного из лидеров партии Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в Киеве задержан один из лидеров партии "Украинский выбор" Виктора Медведчука.
ТАСС08:05

NYT сообщила о передаче США данных Украине для ударов по военным России

Соединенные Штаты передали Украине разведывательные данные, которые использовались для ударов по российским военным, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
РБК01:18

Путин: одной Википедией невозможно пользоваться, объективная информация очень востребована

Объективная, важная и глубокая информация очень востребована, одной Википедией невозможно пользоваться, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости07:30