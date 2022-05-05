Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН, в ходе которых напомнил Гутеррешу решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в четверг, 5 мая, заявил о возможности контрнаступления украинских войск в начале июля в случае получения большого количества оружия от стран Запада.
Соединенные Штаты передали Украине разведывательные данные, которые использовались для ударов по российским военным, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.