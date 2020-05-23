Происшествия

Вести.RuВести.RuУ офиса Медведчука прогремел взрыв

В историческом центре Киева рядом с офисом главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутата Верховной рады Виктора Медведчука произошел взрыв, передает канал "Россия 24".
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с чего всё началось
На опубликованной в Telegram-канале Pavlovsky news видеозаписи
 с места событий видно, как несколько десятков людей выбегают из двора дома, откуда тянутся клубы дыма, на одну из улиц города.
РБК08:04

Подробнее о событии

Возле офиса украинского депутата Медведчука устроили взрыв

Комсомольская правда08:54

У офиса Медведчука прогремел взрыв

Вести.Ru08:35

Полиция Киева рассказала детали инцидента возле офиса Медведчука

RT на русском08:44

СМИ сообщили о взрыве возле офиса Медведчука в Киеве

РБК08:04

Полиция Киева опровергла сообщения о взрыве у офиса Медведчука

Известия09:00

СМИ сообщили о взрыве у офиса Медведчука в Киеве

РИА Новости07:57

СМИ: возле офиса Виктора Медведчука в Киеве произошел взрыв

ТАСС08:19
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Общество

Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

РБК 04:48
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Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам

Российские выпускники узнали точные сроки сдачи госэкзаменов. В четверг, 21 мая, Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам.
Форпост Северо-Запад 21 мая в 12:19
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Здоровье

Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
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Политика

В России назвали дату снятия ограничений в регионах

По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
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Здоровье

Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови

Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов.
Российская газета 00:42
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Фигурное катание

На следующей неделе фигуристы сборной России вернутся к тренировкам

Sport.ru 08:14
Общество

Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии

Владимир Жириновский предложил ограничить возвращение в РФ трудовых мигрантов, покинувших страну из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Piter.tv 07:14
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Общество

Антикоронавирусная вакцина может появиться к концу лета

Как рассказал в субботу директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, безопасная эффективная вакцина может появиться к концу лета.
Вести.Ru 04:59
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Экономика

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Коммерсантъ вчера в 07:28
2,3K
Культура

Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца

Газета.Ru вчера в 21:43
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Шоу-бизнес

56-летний Александр Мохов стал бездомным после развода

56-летний актер театра и кино Александр Мохов признался, что после двух болезненных разводов он стал бездомным, оставшись безо всяких средств к существованию.
Экспресс газета 01:03
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Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

Известия вчера в 04:55
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Авто

Renault представил для России обновленный Kaptur

Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня 21 мая в 09:35
153
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»

В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews 21 мая в 05:05
20
Происшествия

Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы

Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
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Технологии

Появление болезней сердца предотвращает рыбная диета

Риск сердечно-сосудистых заболеваний снижают омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, присутствующие в пищевых добавках и рыбе.
Live24 06:16
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Общество

В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая

Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
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Наука

Создан микроробот, способный двигаться по кровеносной системе

Эксперты уже разработали несколько таких устройств, однако все они ограничены в использовании, поскольку не способны самостоятельно передвигаться по сосудам кровеносной системы.
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5
Наука

Жирную пищу делает полезной добавление специй

Live24 04:53
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Здоровье

В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19

В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
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Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
2,4K
Шоу-бизнес

Боня эмоционально ответила Инстасамке на обвинения в эскорте

ФАН 04:51
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Экономика

Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту

На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии.
Nord-News вчера в 10:27
9
Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски

Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
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Общество

Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни

Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни. Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.
Piter.tv вчера в 04:24
6
Происшествия

В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров

В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости вчера в 12:00
62
Космос

В NASA считают отличной идеей размещение атомных реакторов на Луне

Учёные NASA считают, что проблему решит атомный реактор, установленный рядом с колонией астронавтов.
HotGeo 03:06
2
Кино

Создатели сериала «Мост» рассказали о долгожданном продолжении

REGNUM 20 мая в 09:12
Культура

Онлайн-концерт Преснякова и новый детектив «Кайфтаун» покажут в Сети

Вечером покажут документальную картину о Леонардо да Винчи и его работе, новую драму «О бесконечности» от Роя Андерссона и криминальный сериал «Кайфтаун», рассказывающий о службе офицера рыболовного надзора.
iReactor 03:04
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Как работают Яндекс.Новости?
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Виктор Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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