Общество
Газета.RuПолиция Киева задержала двух россиян
Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
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Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Шоу-бизнес
Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа
Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа Певица пострадала, распластавшись на асфальте.
Экспресс газета 08:18
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Наука
Учёные ожидают появления нового коронавируса в ближайшие десять лет
Сингапур, 7 июля 2020, 10:47 — REGNUM Новый коронавирус появится в ближайшие десять лет, он будет передаваться от животного к человеку.
REGNUM 03:47
Происшествия
Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе
Пассажирский самолет, на борту которого около 200 человек, совершил экстренную посадку в Симферополе.
Известия 04:19
Политика
На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
РБК 17:36
Экономика
Фондовый рынок США завершил день снижением индексов
Нью-Йорк, США, 8 июля 2020, 00:53 — REGNUM Ключевые индексы фондового рынка США к окончанию торгов 7 июля понизились на величину до 1,5%.
REGNUM 17:53
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
Авто
У Lada Vesta появятся 14 специальных версий
По данным «Росстандарта» модификации, созданные на базе семейства Lada Vesta, прошли одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Evo-rus.com 10:27
Происшествия
На Камчатке перевернулся автомобиль с туристами
РИА Новости 19:45
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
Футбол
Аргентинский клуб отклонил предложение ЦСКА по трансферу нападающего
Буэнос-Айрес, 7 июля 2020, 15:08 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» отказал московскому ЦСКА в продаже нападающего Адольфо Гайча за €8 млн.
REGNUM 08:08
Наука
Создан интерфейс для набора текста при помощи мысли
Rusargument 15:01
Политика
Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
Глава Белого дома Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru 17:11
Кино
Авторы «Ведьмака» пообещали пасхалки для фанатов игр во втором сезоне
Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич пообещала пасхалки для фанатов серии игр "Ведьмак" в продолжении сериала Netflix по книгам Анджея Сапковского.
Российская газета 13:07
Экономика
Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
Lenta.ru 09:03
Наука
Был рассчитан оптимальный объем кислорода для лучшей работы мозга
Ученые из института Людвига Максимилиана в Мюнхене рассчитали оптимальный объем кислорода, при котором головной мозг человека будет лучше работать.
Live24 11:23
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем
Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками.
Evo-rus.com 09:15
Общество
Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости 16:44
Происшествия
В Грузии локализовали пожар в пятизвездочной гостинице Radisson
Пожар в пятизвездочной гостинице Radisson Collection в грузинском регионе Кахетия локализован, пострадавших нет, заявила РИА Новости сотрудница отеля.
РИА Новости 20:11
Единоборства
Бой Камару Усмана и Хорхе Масвидала возглавил UFC 251
Напомним, чемпион полусреднего веса, Камару Усман, должен был защищать титул в бое против Гилберта Бернса, но тот выбыл из-за положительного теста на Covid-19.
Руфайт.ком вчера в 06:16
Футбол
КДК РФС оштрафовал тренера «Зенита» Тимощука на 100 тысяч рублей
«Зенит» в список штрафников не попал, но его тренеру Анатолию Тимощуку придется заплатить 100 тысяч рублей.
Петербургский дневник 13:09
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Политика
В Конгрессе США предложили выделить $275 млн на военную помощь Украине
Вашингтон, 8 июля 2020, 01:50 — REGNUM Военную помощь Украине в размере $275 млн предложил включить в проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, 7 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 18:50
Происшествия
Источник рассказал о возможном мотиве Сафронова
Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» и бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов мог пойти на сотрудничество с иностранными спецслужбами из-за обиды за смерть своего отца, рассказал «Известиям» источник в ФСБ.
Известия 19:00
Спорт
Во время gamescom 2020 состоится «игровое Евровидение»
Из-за пандемии коронавируса gamescom 2020 проведут в цифровом формате. Мероприятие состоится 27-30 августа.
CyberSport.ru 11:00
Происшествия
Собчак отпустили из полиции без составления протокола
Журналистку Ксению Собчак отпустили из отдела полиции без составления протокола, но обязали явиться 22 июля.
Известия 14:54
Общество
В России предложили изменить водительские права и ПТС
МВД России разработало приказ, предлагающий внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС).
Lenta.ru 13:18
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36