Происшествия

ФАНФАНПолиция Миннеаполиса применила против журналистов слезоточивый газ

Американские правоохранители целенаправленно применили слезоточивый газ после разгона уличной акции в Миннеаполисе. Во время беспорядков на заправочной станции оказались съемочная группа телеканала Vice и собственный корреспондент РИА Новости.
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В Миннеаполисе полиция применила слезоточивый газ против журналистов

Полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, уже после разгона акции протеста, передает собкор.
РИА Новости01:14

Подробнее о событии

Опубликовано видео нападения полицейских Миннеаполиса на журналистов

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Появилось видео применения полицией Миннеаполиса газа против журналистов

РИА Новости06:01

Полиция в США применила слезоточивый газ против российского журналиста

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Журналистов в Миннеаполисе начали разгонять слезоточивым газом

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В Миннеаполисе полиция распылила слезоточивый газ на журналистов

RT на русском01:47

Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов

Газета.Ru01:37

Применение полицией в США слезоточивого газа против прессы попало на видео

News.ru05:51
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В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
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Общество

Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

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Во многих городах США ввели комендантский час из-за протестов

В результате во многих американских города были вынуждены ввести комендантский час.
Комсомольская правда 04:04
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Космос

Запуск Crew Dragon: частная SpaceX вернула США в пилотируемый космос

США в субботу осуществили первый за почти десятилетие самостоятельный пилотируемый старт: принадлежащий частной компании SpaceX корабль Crew Dragon вышел на орбиту и движется к Международной космической станции.
РИА Новости вчера в 21:54
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Общество

Власти сообщили о последствиях дождей в Москве

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Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
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Экономика

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
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Политика

В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы

РИА Новости 06:45
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Общество

Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год

Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова возбудила подписчиков сексуальной уборкой

Российская актриса Екатерина Климова сняла видео с домашней уборкой, которым взбудоражила аудиторию в Instagram.
Слово и Дело вчера в 10:45
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Шоу-бизнес

Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой

Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
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Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
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Мигранта обвинили в изнасиловании двух малолетних россиянок

В подмосковном Подольске 25-летний мигрант стал обвиняемым по делу об изнасиловании двух девочек пяти и шести лет, игравших на детской площадке.
Lenta.ru 07:34
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Армия и оружие

ВСУ провели учения по захвату нефтегазовых морских объектов Крыма

ФАН вчера в 03:01
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Здоровье

В Госдуме предложили включить в ОМС лечение от никотиновой зависимости

В программу обязательного медицинского страхования следует включить лечение пациентов с никотиновой зависимостью, считает член комитета Госдумы по охране здоровья психиатр-нарколог Борис Менделевич.
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

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Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176

Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
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Футбол

Официально: «Интер» продал Икарди «ПСЖ»

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Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
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Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
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Здоровье

Новый «апокалиптический» вирус назван

Очередной «апокалиптический» вирус назван учеными из США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
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Джош Гад собрал актеров из «Властелина колец» в своем онлайн-шоу

Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", основанной на одноименном романе Дж. Р. Р. Толкина, согласились принять участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
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Общество

Доктор Мясников опроверг миф о способе передачи коронавируса

По словам Мясникова, доказанным путем передачи коронавируса от человека к человеку является воздушно-капельный.
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«Локомотив» попрощался с Семиным

Московский "Локомотив" попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
Газета.Ru 02:11
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Роналду восхитил подписчиков видео с тренировки

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В Челябинской области отменили карантин для приезжающих из Петербурга

В Челябинской области власти решили отменить карантин для приезжающих из Петербурга и других уголков России.
Мойка78 06:46
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Прокуратура проверит обстоятельства изъятия троих детей из семьи в Оренбургской области

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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
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