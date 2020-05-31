Происшествия
ФАНПолиция Миннеаполиса применила против журналистов слезоточивый газ
Американские правоохранители целенаправленно применили слезоточивый газ после разгона уличной акции в Миннеаполисе. Во время беспорядков на заправочной станции оказались съемочная группа телеканала Vice и собственный корреспондент РИА Новости.
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с чего всё началось
Полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, уже после разгона акции протеста, передает собкор.РИА Новости01:14
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Lenta.ru 07:34
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В Госдуме предложили включить в ОМС лечение от никотиновой зависимости
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В Челябинской области отменили карантин для приезжающих из Петербурга
В Челябинской области власти решили отменить карантин для приезжающих из Петербурга и других уголков России.
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
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