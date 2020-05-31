Полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, уже после разгона акции протеста, передает собкор.

с чего всё началось

Американские правоохранители целенаправленно применили слезоточивый газ после разгона уличной акции в Миннеаполисе. Во время беспорядков на заправочной станции оказались съемочная группа телеканала Vice и собственный корреспондент РИА Новости.

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