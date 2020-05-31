Происшествия

Газета.RuГазета.RuПолиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов

В Миннеаполисе правоохранители распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на очевидца.
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В Миннеаполисе полиция применила слезоточивый газ против журналистов

Полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, уже после разгона акции протеста, передает собкор.
РИА Новости01:14

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Опубликовано видео нападения полицейских Миннеаполиса на журналистов

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Применение полицией в США слезоточивого газа против прессы попало на видео

News.ru05:51

В ходе беспорядков в США задержали по меньшей мере 1,4 тыс. человек в 17 городах

Комсомольская правда01:18

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Газета.Ru01:37

Появилось видео применения полицией Миннеаполиса газа против журналистов

РИА Новости06:01

В Миннеаполисе полиция распылила слезоточивый газ на журналистов

RT на русском01:47

Полиция в США применила слезоточивый газ против российского журналиста

РЕН ТВ01:23
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Космос

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«Роскосмос» захотел отправить российских космонавтов к Международной космической станции (МКС) с помощью корабля Crew Dragon частной компании SpaceX Илона Маска.
Lenta.ru 05:30
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Политика

СМИ сообщили о причине желания Трампа пригласить Путина на саммит G7

Президент США Дональд Трамп намерен перенести саммит G7 на сентябрь и дополнительно пригласить туда лидеров еще четырех стран, в том числе – президента России Владимира Путина.
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Происшествия

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Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 400 тысяч

Число зараженных коронавирусом в России превысило 400 тысяч.
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Общество

МЧС снова предупредило москвичей о сильном дожде с грозой в Москве

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Общество

Власти сообщили о последствиях дождей в Москве

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РБК 05:50
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
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Кино

Россиян развлекут кухонным арабо-израильским конфликтом

Днем, в 14:00 зрителям рекомендуют кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом равиоли Парма.
Lenta.ru 00:00
Происшествия

В Заречье во дворе дома зарезали мужчину

В Заречье во дворе дома зарезали мужчину Полиция и следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
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Футбол

Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Германию

Все матчи состоятся в Германии, где сейчас эпидемиологическая обстановка лучше и уже возобновили сезон в Бундеслиге.
Vprognoze.ru 29 мая в 06:40
Здоровье

Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о результатах своей работы предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты.
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Здоровье

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РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
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Авто

Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс вчера в 03:16
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Здоровье

Цыбульский лично оценил соблюдение режима самоизоляции в Северодвинске

Проехав по улицам Северодвинска, глава Поморья отметил достаточно высокий уровень самоизоляции и соблюдение масочного режима.
Невские Новости вчера в 14:59
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Политика

В Раде призвали вернуть Украине российский рынок

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила, что украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без России и стран СНГ, и призвала вернуть стране российский рынок.
Lenta.ru вчера в 22:01
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Шоу-бизнес

Степаненко рассказала, что простила Петросяна

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Общество

Названы города и районы области с новыми случаями коронавируса

По состоянию на пятницу, 29 мая, из 89 новых случаев регистрации в регионе заболевших коронавирусной инфекцией 23 приходятся на Пензу.
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Общество

Песков рассказал о своих симптомах коронавируса

Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.
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Армия и оружие

Украинского военного похитили на границе с Крымом

Военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) похитили на границе с Крымом.
Lenta.ru 05:59
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Армия и оружие

На Украине провели испытания ракеты «Нептун»

На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил в Twitter, какие земли, страна "полностью бесплатно" получила во время нахождения в составе Советского союза.
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
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Общество

С 1 июня изменятся выплаты пенсий и оплата ипотеки

С 1 июня 2020 года изменятся выплаты пенсий и оплата ипотеки. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:07
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 29 мая в 10:05
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Общество

Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
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Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 96 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 96 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов вчера в 04:10
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Наука

В Великобритании обнаружены останки древнего птерозавра

В Великобритании совершенно случайно были обнаружены останки уникального птерозавра. Речь идет о древнем летающем ящере.
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США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет

В своем прогнозе экономисты агентства предрекли, что ведомство сообщит о росте безработицы в стране до 19,6 процента, что является самым высоким значением за 100 лет.
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Происшествия

В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
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