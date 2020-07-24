Происшествия
Московский КомсомолецПолиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России
Руководство московской полиции и столичное управления ФСБ провело встречу с Союзом армян России после массовой драки между гражданами Азербайджана и Армении.
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с чего всё началось
Согласно сообщению Союза армян России, господин Яценко пообещал, что все причастные к стычке, «будут очень и очень жестко наказаны», вопрос находится «на личном контроле руководства страны».Коммерсантъ19:30
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Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Происшествия
В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик.
ТАСС 16:18
Происшествия
Антипов указал на деталь, доказывающую подтасовку фактов в деле MH17
Технический эксперт Юрий Антипов опубликовал очередную статью, посвященную крушению MH17 в Донбассе.
Политическая Экспертиза 05:12
Здоровье
В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса
Уточняется, что срок действия существующих ограничений должен был истечь на следующей неделе, но сегодня принято решение об их продлении.
Волгоградская правда 07:19
Шоу-бизнес
Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым
Актриса Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Гариком Харламовым, опубликовав в соцсети фотографию с кучей коробок.
Sibnet Новости вчера в 23:35
Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь".
Газета.Ru 16:15
Политика
Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили от имени экоактивистки Греты Тунберг с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, известной романом с экс-президентом США Биллом Клинтоном.
Известия 16:06
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Футбол
Журналисты признали Хендерсона лучшим футболистом сезона в АПЛ
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон был признан лучшим игроком года в АПЛ по версии ассоциации футбольных журналистов.
Советский спорт 05:29
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
Общество
Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул.
Государственные Вести 10:14
Футбол
Глава РФС Дюков призвал «Зенит» и «Спартак» успокоиться
Президент РФС Александр Дюков поделился мнением об отношениях «Зенита» и «Спартака».
ProstoProSport 10:23
Общество
Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю
Михаил Мишустин пообещал выделить Хабаровскому краю дополнительные 1,3 млрд рублей.
Деловое.ТВ вчера в 06:31
Футбол
Бензема рассмешила похвала президента французской федерации футбола
После скандала с шантажом Матьё Вальбуэна пятилетней давности Карим был отлучен от сборной Франции, и глава федерации пообещал, что больше его не допустит в главную команду страны.
Евро-футбол.ру 14:22
Происшествия
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК 20:37
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия 18:42
Происшествия
В Царском Селе ребенок уронил 250-летнюю скульптуру
Газета.Ru вчера в 12:15
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Политика
Трамп признал скупку 90% мировых запасов препарата от коронавируса
«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил Трамп.
Известия 18:19
Авто
Great Wall показал новый рамный внедорожник Wey Tank 300
Китайская компания Great Wall показала первый внедорожник премиум-бренда Wey, который получил название Tank 300.
Моя Москва.онлайн 13:46
Игры
В Сети появились новые геймплейные видео Star Wars: Squadrons
В YouTube были опубликованы новые геймплейные видео Star Wars: Squadrons. Посмотреть видео можно на канале Games Informer в YouTube.
Чемпионат вчера в 05:55
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel.
Evo-rus.com 22 июля в 01:35
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Политика
В Россию уехал не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало
Валерий Цепкало рассказал в эфире телеканала «Дождь» о том, почему не стал участвовать в президентской гонке и до регистрации покинул Белоруссию вместе с двумя детьми.
Live24 07:16
Армия и оружие
США могли бы продать Польше танки «Абрамс» для сдерживания России
Вашингтон, 24 июля 2020, 10:55 — REGNUM США могли бы продать свои танки M-1 «Абрамс» Польше, которая является важным элементом НАТО по сдерживанию России, заявил аналитик Дан Гуре 23 июля в статье для Real Clear Defense.
REGNUM 03:55
Общество
Московские врачи прилетят в Хабаровск для борьбы с коронавирусом
Бригада московских врачей сегодня, 25 июля, прибудет в Хабаровском для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общественная служба новостей 20:39
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Накануне ночью в нескольких районах Москвы произошли массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана.
Коммерсантъ 11:03