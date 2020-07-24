Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПолиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России

Руководство московской полиции и столичное управления ФСБ провело встречу с Союзом армян России после массовой драки между гражданами Азербайджана и Армении.
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с чего всё началось
Согласно сообщению
 Союза армян России, господин Яценко пообещал, что все причастные к стычке, «будут очень и очень жестко наказаны», вопрос находится «на личном контроле руководства страны».
Коммерсантъ19:30

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Союз армян сообщил о встрече с представителями управлений МВД и ФСБ по Москве

Коммерсантъ19:30

В Союзе армян России заявили о встрече с представителями ГУ МВД и УФСБ по Москве

ТАСС15:52

Союз армян России сообщил о встрече с московским с руководством управлений ФСБ и МВД из-за конфликта с азербайджанцами

Эхо Москвы18:07

Полиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России

Московский Комсомолец16:39

Союз армян сообщил о встрече на Лубянке из-за конфликта с азербайджанцами

РБК17:19

МВД и ФСБ пригрозили «очень и очень жесткими» наказаниями за стычки между армянами и азербайджанцами в Москве

Медиазона15:03

Преступники будут жестко наказаны: представители ФСБ России на встрече с армянской общиной

Sputnik Армения10:49
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После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

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