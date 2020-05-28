Как стало известно РЕН ТВ, в московскую полицию обратился представитель компании "Млековита", производителя молочных продуктов, базирующегося в городе Высоке-Мазовецке, Польша. Он сообщил, что у президента компании Даруша Сапиньски и его представителя в России вымогают 500 000 долларов.

с чего всё началось

Отмечается, что представитель польской компании обратился в одно из отделений полиции в Москве и сообщил, что у главы «Млековиты» вымогают $500 тыс. При этом, сообщил он, требования якобы исходят от главы Россельхознадзора и его заместителя.

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