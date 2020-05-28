Общество

REGNUMREGNUMПольская компания обвинила главу Россельхознадзора в вымогательстве

Отмечается, что представитель польской компании обратился в одно из отделений полиции в Москве и сообщил, что у главы «Млековиты» вымогают $500 тыс. При этом, сообщил он, требования якобы исходят от главы Россельхознадзора и его заместителя.
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с чего всё началось

Польский бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве

Как стало известно РЕН ТВ, в московскую полицию обратился представитель компании "Млековита", производителя молочных продуктов, базирующегося в городе Высоке-Мазовецке, Польша. Он сообщил, что у президента компании Даруша Сапиньски и его представителя в России вымогают 500 000 долларов.
РЕН ТВ01:56

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Полиция Москвы рассмотрит заявление польской компании о вымогательстве

РБК09:04

МВД подтвердило факт проверки в отношении Данкверта

Известия08:00

МВД начало проверку по обвинениям главы Россельхознадзора

Телеканал 360°08:01

В Москве полиция проверит данные о вымогательстве у зарубежной компании

РИА Новости07:56

Руководство Россельхознадзора проверит опер

Коммерсантъ07:52

Полиция проверяет заявление о вымогательстве Данквертом денег у польской компании

ТАСС08:06

Польская компания отреагировала на скандал с главой Россельхознадзора

РЕН ТВ05:59
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Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
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Кино

Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily вчера в 11:29
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Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
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Общество

«Уральские пельмени» отсудили у Нетиевского 2 млн рублей

URA.Ru вчера в 06:51
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Общество

Академик РАН объяснил опасность длительного ношения масок и перчаток

Число грибковых и аллергических заболеваний вырастет в России из-за постоянного ношения масок и перчаток.
Политическая Экспертиза 05:24
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Экономика

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
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Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок.
Коммерсантъ 10:56
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Экономика

Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума

Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM 10:43
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Общество

Попова надеется на получение вакцины до второй волны коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова надеется на получение вакцины против коронавируса до возможной второй волны заболевания.
Будущее России. Национальные проекты 09:52
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Происшествия

Кто убил 101-летнего ветерана в Тамбовской области

НТВ вчера в 08:05
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Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
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Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Тело ребенка нашли в реке, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Псковской области. Эту девочку искали всем регионом.
Российская газета 08:32
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Общество

Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов

Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
Футбол

Врач «Спартака» назвал вегетарианство Шюррле проблемой

Нева Спорт 09:38
Общество

Власти Москвы заявили о неготовности отменить пропуска

Ранее в четверг Немерюк сообщил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые возобновят работу в столице с 1 июня, гражданам будет необходим пропуск «по иным целям», выдающийся москвичам дважды в неделю.
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Шоу-бизнес

Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 03:31
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Гаджеты

Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550

Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
iXBT.com 08:30
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Авто

Tesla снизила цены на свои электрокары

В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня вчера в 05:48
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Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
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Энергетика

Грузия договорилась с «Газпромом» о снижении цены на газ на 15%

Власти Грузии пересмотрели действующий контракт с российской компанией "Газпром" и договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.
ТАСС 26 мая в 07:35
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Политика

Китай решил принять резонансный закон о безопасности в Гонконге

О желании Китая принять документ о госбезопасности Гонконга стало известно 21 мая.
Говорит Москва 04:45
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Биатлон

Польховский оценил идею Драчева совместить пост главы СБР и тренера

Ранее Драчев заявил РИА Новости, что он с большим удовольствием совмещал бы свой действующий пост с должностью главного тренера сборной России.
РИА Новости 07:29
1
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом 29 мая

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом в пятницу.
ТАСС 06:13
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Экономика

Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет

Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM вчера в 08:53
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Российский экономист
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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