Общество
REGNUMПольская компания обвинила главу Россельхознадзора в вымогательстве
Отмечается, что представитель польской компании обратился в одно из отделений полиции в Москве и сообщил, что у главы «Млековиты» вымогают $500 тыс. При этом, сообщил он, требования якобы исходят от главы Россельхознадзора и его заместителя.
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с чего всё началось
Как стало известно РЕН ТВ, в московскую полицию обратился представитель компании "Млековита", производителя молочных продуктов, базирующегося в городе Высоке-Мазовецке, Польша. Он сообщил, что у президента компании Даруша Сапиньски и его представителя в России вымогают 500 000 долларов.РЕН ТВ01:56
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
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Афиша Daily вчера в 11:29
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Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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Число грибковых и аллергических заболеваний вырастет в России из-за постоянного ношения масок и перчаток.
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Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
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Будущее России. Национальные проекты 09:52
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Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Тело ребенка нашли в реке, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Псковской области. Эту девочку искали всем регионом.
Российская газета 08:32
Общество
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Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
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Нева Спорт 09:38
Общество
Власти Москвы заявили о неготовности отменить пропуска
Ранее в четверг Немерюк сообщил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые возобновят работу в столице с 1 июня, гражданам будет необходим пропуск «по иным целям», выдающийся москвичам дважды в неделю.
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Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах
Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
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Гаджеты
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Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
iXBT.com 08:30
Авто
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Российская газета вчера в 11:07
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Грузия договорилась с «Газпромом» о снижении цены на газ на 15%
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Политика
Китай решил принять резонансный закон о безопасности в Гонконге
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Говорит Москва 04:45
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Ранее Драчев заявил РИА Новости, что он с большим удовольствием совмещал бы свой действующий пост с должностью главного тренера сборной России.
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Общество
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Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
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REGNUM вчера в 08:53
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Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53