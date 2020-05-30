Происшествия
BFM.ruПолиция Нижнего Тагила задержала детей, потушивших Вечный огонь
Школьников подозревают в осквернении Вечного огня на площади Славы в Нижнем Тагиле. СМИ ранее писали, что дети потушили его водой из бутылки. По факту осквернения мемориала было возбуждено уголовное дело по статье «вандализм».
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В Нижнем Тагиле нашли подростков, которые потушили Вечный огонь, полив водой из бутылки
Екатеринбург Онлайн12:10
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Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Lenta.ru 15:45
Экономика
Что точно изменится для миллионов пенсионеров с 1 июня
В России с 1 июня вступят в силу ряд законодательных инициатив, которые отразятся на пенсионерах.
Primpress.ru 17:00
Кино
Международный кинофестиваль We Are One стартует на YouTube
Международный кинофестиваль We Are One ("Мы едины") стартует в пятницу на YouTube при участии нью-йоркского фестиваля "Трайбека".
ТАСС 28 мая в 19:25
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Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Политика
Трамп отложит саммит G7 и пригласит на него Россию
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию.
Lenta.ru 20:26
Футбол
Ринат Билялетдинов: «Рассчитываю на Баженова и Сабитова»
Главный тренер «Олимп-Долгопрудного» Ринат Билялетдинов, ставший гостем прямого эфира на канале «СЭ» в YouTube, рассказал о своей команде.
Спорт-Экспресс 28 мая в 12:12
Общество
Доктор Мясников оценил степень опасности зараженных животных и посылок
Медик подчеркнул, что доказан воздушно-капельный способ передачи вируса, высокая вероятность передачи через слизистые глаза и рта.
Вести.Ru 08:15
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем
Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
РБК 28 мая в 14:19
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия 21:56
Политика
Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке
Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.
RT на русском 21:56
Происшествия
В Лос-Анджелесе ввели комендантский час из-за беспорядков
Комендантский час из-за беспорядков на фоне смерти чернокожего американца Джорджа Флойда от рук полицейского ввел мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, 30 мая сообщил он в своем Twitter.
ИА Красная Весна 20:13
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 03:42
Фигурное катание
Бывший фигурист Максим Ковтун запел
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун начал карьеру певца.
Телеканал 360° вчера в 11:11
Авто
Haval представил тизеры внедорожника в стиле нового G-Class
Китайская компания Haval представила официальные изображения нового брутального внедорожника в стиле нового G-Class.
Тарантас Ньюс 16:02
Общество
Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете
Пилоты и бортпроводники рассказали, почему во время полета не стоит снимать обувь, сообщает Express.
РИА Новости 20:22
Происшествия
СК завершил расследование убийства директора ресторанов Burger King
Следственный комитет завершил расследование убийства женщины, совершенного попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar.
Известия вчера в 09:59
Происшествия
В КБР избрали меру пресечения по делу о драке адвокатов с полицейскими
"Адвокатам Ратмиру Жилокову и Диане Ципиновой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", — говорится в сообщении.
РИА Новости 18:23
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 21:42
Единоборства
Антонина Шевченко проиграла Чукугян на UFC on ESPN 9
Американка Кэтлин Чукугян на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей победила представительницу Киргизии Антонину Шевченко — 30-25, 30-25, 30-25.
Спорт-Экспресс 21:05
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Политика
Украине напомнили о ее «исконных» территориях
Бывший премьер Украины Николай Азаров и российский сенатор Алексей Пушков напомнили украинским националистам об исконных территориях их страны.
Известия 19:47
Гаджеты
Microsoft, Valve и HP презентовали собственный VR-шлем
Компаниями Microsoft, HP и Valve была представлена новая совместная разработка, которой стал шлем виртуальной реальности Reverb G2.
RuNews24.ru вчера в 18:47
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Происшествия
Под Благовещенском на свалке из груды выброшенных яиц вылупились цыплята
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Шоу-бизнес
Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом
Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru вчера в 09:25
Экономика
Эксперты прогнозируют рост безработицы в России на 8-10%
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила, почему нельзя раздать деньги россиянам в нынешней ситуации.
Свободная Пресса 28 мая в 20:59
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Здоровье
СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками
Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM 06:30
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29