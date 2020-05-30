Происшествия

BFM.ruBFM.ruПолиция Нижнего Тагила задержала детей, потушивших Вечный огонь

Школьников подозревают в осквернении Вечного огня на площади Славы в Нижнем Тагиле. СМИ ранее писали, что дети потушили его водой из бутылки. По факту осквернения мемориала было возбуждено уголовное дело по статье «вандализм».
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«Нашли по серому капюшону»: полиция задержала подростков, которые потушили Вечный огонь в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле нашли подростков, которые потушили Вечный огонь, полив водой из бутылки

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В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по факту вандализма из-за тушения Вечного огня

Znak.com09:54

Полиция Нижнего Тагила задержала подростков, потушивших Вечный огонь на площади Славы

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Полицейские Нижнего Тагила вычислили подростков, потушивших Вечный огонь

ТагилСити.ру12:30
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Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
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Авто

АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada

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Фигурное катание

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Пилоты и бортпроводники рассказали, почему во время полета не стоит снимать обувь, сообщает Express.
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Происшествия

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Происшествия

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"Адвокатам Ратмиру Жилокову и Диане Ципиновой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", — говорится в сообщении.
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