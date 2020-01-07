Полиция Петербурга нашла няню вместе с ребенком, о пропаже которых 3 января заявила мать. Женщина подала заявление лишь накануне, передает ТАСС. Она пояснила, что за ее дочкой 2014 года рождения ухаживала знакомая.

Политика Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Происшествия В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.

Армия и оружие Иран пообещал ударить по военным объектам США Иран готовится нанести удар по сотням американских военных объектов в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.

Общество Маск станцевал на открытии завода Tesla в Шанхае «Отец» компании Tesla, один из самых богатых американских предпринимателей Илон Маск исполнил эксцентричный танец с элементами стриптиза на презентации электрических внедорожников Model Y, выпускаемых на китайском заводе в Шанхае.

Происшествия Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Экономика Эксперты назвали главные проблемы служб занятости в России Центры занятости населения предоставляют россиянам все больше услуг, расширяя возможности трудоустройства, однако компании не доверяют государству хорошие вакансии, не воспринимая его как поставщика хороших кандидатов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Политика Курц вновь стал канцлером Австрии Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.

Политика Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.

Политика Трамп пригрозил Ираку санкциями Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.