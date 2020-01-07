Происшествия
BFM.ruПолиция Петербурга нашла пропавшую вместе с ребенком няню
Полиция Петербурга нашла няню вместе с ребенком, о пропаже которых 3 января заявила мать. Женщина подала заявление лишь накануне, передает ТАСС. Она пояснила, что за ее дочкой 2014 года рождения ухаживала знакомая.
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Происшествия
В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе
Политика
В пресс-службе Зеленского уточнили детали телефонного разговора с Помпео
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.
Политика
Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке
Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Общество
В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Гона
Прокуратура Токио во вторник выпустила ордер на арест супруги бывшего главы автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона Кароль Гон, сообщает агентство Associated Press.
Армия и оружие
Иран пообещал ударить по военным объектам США
Иран готовится нанести удар по сотням американских военных объектов в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Здоровье
В Китае растет число инфицированных неизвестной формой пневмонии
Врачи говорят, что пока не нашли четких свидетельств передачи болезни от человека к человеку.
Хоккей
Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 миллиона долларов
Общество
Маск станцевал на открытии завода Tesla в Шанхае
«Отец» компании Tesla, один из самых богатых американских предпринимателей Илон Маск исполнил эксцентричный танец с элементами стриптиза на презентации электрических внедорожников Model Y, выпускаемых на китайском заводе в Шанхае.
Авто
«Арктический» пакет: какие опции не помешают в России зимой
Предлагаем вашему вниманию топ-пакет, который вполне может потянуть на звание "арктического".
Происшествия
Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии
Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Армия и оружие
США объявили об угрозе коммерческим судам от Ирана
Морское управление США опубликовала на своем сайте предупреждение о том, что коммерческим судам существует угроза "от Ирана и его марионеток".
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Экономика
Эксперты назвали главные проблемы служб занятости в России
Центры занятости населения предоставляют россиянам все больше услуг, расширяя возможности трудоустройства, однако компании не доверяют государству хорошие вакансии, не воспринимая его как поставщика хороших кандидатов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Шоу-бизнес
Певица Адель взволновала поклонников своей худобой
Известная исполнительница Адель взволновала многочисленных поклонников своей худобой.
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Общество
Ксения Шойгу призналась, что хотела бы покорить Эверест
Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу рассказала, что бы её больше заинтересовало — покорить Эверест или спуститься в Марианскую впадину.
Армия и оружие
Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны
Главнокомандующий вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф в понедельник заявил, что Багдад начал разрабатывать механизм вывода иностранных войск с территории страны.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать у Петросяна
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Авто
Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам
Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Здоровье
Перечень частных клиник, которые смогут работать по ОМС в 2020 году
25 частных медицинских организаций на территории Вологодской области получили право оказывать медицинские услуги населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Хоккей