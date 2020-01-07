Происшествия

BFM.ruBFM.ruПолиция Петербурга нашла пропавшую вместе с ребенком няню

Полиция Петербурга нашла няню вместе с ребенком, о пропаже которых 3 января заявила мать. Женщина подала заявление лишь накануне, передает ТАСС. Она пояснила, что за ее дочкой 2014 года рождения ухаживала знакомая.
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В Петербурге родители пустились в запойное празднование. Отсутствие дочери, оставленной на няню, заметили только на третьи сутки

Фонтанка.Ру03:41

Полицейские Петербурга нашли пропавшую пятилетнюю дочь пьющей горе-матери

Невские Новости03:34

В Петербурге полиция искала няню, похитившую 5-летнюю девочку

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РЕН ТВ04:04

В Петербурге полицейские нашли ребенка, который пропал вместе с няней

ТАСС04:02

В Петербурге нашлась пятилетняя девочка, которую увела с собой няня

78.ru03:04

В Петербурге нашли женщину, которая пропала с дочкой своей знакомой

РИА Новости04:13
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Происшествия

В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе

RT на русском 04:31
Общество

СМИ сообщили о погибших в результате давки на похоронах Сулеймани

РБК 05:09
Политика

В пресс-службе Зеленского уточнили детали телефонного разговора с Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.
REGNUM 05:13
Политика

Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru вчера в 16:00
Происшествия

В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
RT на русском 05:13
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Общество

В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Гона

Прокуратура Токио во вторник выпустила ордер на арест супруги бывшего главы автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона Кароль Гон, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 04:37
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Иран пообещал ударить по военным объектам США

Иран готовится нанести удар по сотням американских военных объектов в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
URA.Ru 05 января в 12:19
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb вчера в 16:22
Здоровье

В Китае растет число инфицированных неизвестной формой пневмонии

Врачи говорят, что пока не нашли четких свидетельств передачи болезни от человека к человеку.
Эхо Москвы 05 января в 21:03
Хоккей

Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 миллиона долларов

Sportbox.RU 05:11
Общество

Маск станцевал на открытии завода Tesla в Шанхае

«Отец» компании Tesla, один из самых богатых американских предпринимателей Илон Маск исполнил эксцентричный танец с элементами стриптиза на презентации электрических внедорожников Model Y, выпускаемых на китайском заводе в Шанхае.
Picsnews.net 05:58
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«Арктический» пакет: какие опции не помешают в России зимой

Предлагаем вашему вниманию топ-пакет, который вполне может потянуть на звание "арктического".
Quto.ru вчера в 03:00
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Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии

Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Газета.Ru 05:54
Армия и оружие

США объявили об угрозе коммерческим судам от Ирана

Морское управление США опубликовала на своем сайте предупреждение о том, что коммерческим судам существует угроза "от Ирана и его марионеток".
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Общество

Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Российская газета 05:53
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Эксперты назвали главные проблемы служб занятости в России

Центры занятости населения предоставляют россиянам все больше услуг, расширяя возможности трудоустройства, однако компании не доверяют государству хорошие вакансии, не воспринимая его как поставщика хороших кандидатов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости 03:07
Политика

Курц вновь стал канцлером Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
RT на русском 06:18
Шоу-бизнес

Певица Адель взволновала поклонников своей худобой

Известная исполнительница Адель взволновала многочисленных поклонников своей худобой.
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Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Газета.Ru вчера в 13:43
Общество

Ксения Шойгу призналась, что хотела бы покорить Эверест

Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу рассказала, что бы её больше заинтересовало — покорить Эверест или спуститься в Марианскую впадину.
RT на русском 05:20
Армия и оружие

Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны

Главнокомандующий вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф в понедельник заявил, что Багдад начал разрабатывать механизм вывода иностранных войск с территории страны.
Капитал страны вчера в 09:43
Шоу-бизнес

Степаненко отказалась работать у Петросяна

News.ru 05 января в 08:54
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Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
РИА Новости 02:44
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ 05 января в 20:02
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Авто

Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам

Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
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Перечень частных клиник, которые смогут работать по ОМС в 2020 году

25 частных медицинских организаций на территории Вологодской области получили право оказывать медицинские услуги населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы.
Ranpress.ru 04:41
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Российская газета вчера в 20:42
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Sports.ru вчера в 03:25
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