Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек

В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться. По данным полиции, это цветной мужчина, выходец из Северной Африки — примерно 40-50 лет.
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Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы

РИА Новости18:08

Полиция сообщила, что пострадавшие при нападении в Гааге являются несовершеннолетними

ТАСС17:32

Посольство отреагировало на нападение с ножом в Гааге

РБК15:16

Мужчина с ножом ранил несколько человек в Гааге

Lenta.ru14:51

Все пострадавшие в Гааге являются несовершеннолетними

RT на русском17:42

Нидерландская полиция не считает нападение с ножом в Гааге терактом

Интерфакс17:04

Посольство РФ выясняет данные о пострадавших в ходе нападения в Гааге

Известия15:14
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Миллионер предсказал Украине гибель из-за газа

Украинский бизнесмен и миллионер Андрей Пальчевский считает, что Украина может погибнуть из-за природного газа, к которому слишком привязалась.
Газета.Ru 17:47
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В результате теракта на Лондонском мосту скончались двое человек

Вести.Ru 13:36
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Россия отправила в Сирию гигантские контейнеры с грузом

Взгляд.ру 09:29
Происшествия

Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM 17:39
Общество

Роскомнадзор дал разъяснения по списку интернет-страниц с фейками

Роскомнадзор опубликовал на своём сайте разъяснения, касающиеся списка интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
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Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы

Вывод войск из Восточной Европы является ошибкой России, написал в твиттере лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму

Газета.Ru 06:54
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Вышел мобильный браузер Firefox Preview 3.0

Компания Mozilla представила третью версию своего мобильного браузера Firefox Preview, которая получила ряд новых возможностей.
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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
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Столтенберг: Россия не представляет неминуемой угрозы для стран НАТО

НАТО не видит непосредственной угрозы от РФ в отношении каких-либо стран Североатлантического альянса.
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Данко предложил судить организаторов российских концертов Ротару

Певец Александр Фадеев, более известный как Данко, предложил судить организаторов российских концертов украинской певицы Софии Ротару.
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Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
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Известная российская телеведущая Елена Летучая посетила вручение премии Super Woman журнала GQ в платье с экстремально глубоким вырезом, чем поразила публику.
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Первые российские электрокары получили бюджетный ценник

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Армия и оружие

Кто на самом деле в Белоруссии захотел F-16 вместо Су-30СМ

REGNUM 08:40
Армия и оружие

Армия Сирии отбила крупную атаку террористов на востоке Идлиба

ФАН 18:15
Общество

Правительство ввело новые льготы для жителей села

Со следующего года сельские жители смогут обращаться в банки за льготными кредитами для благоустройства своих домов.
Российская газета вчера в 04:29
Происшествия

В Британии задержано судно с россиянами на борту

Посольство России в Великобритании сообщило, что судно «Джирех» с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
RT на русском 17:28
Спорт

НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Газета.Ru 11:16
Гаджеты

Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10

Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.
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Общество

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Вести.Ru 11:00
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Эмери, скорее всего, будет сегодня уволен из «Арсенала»

Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет.
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Китайские СМИ оценили вероятную мощь современного СССР

Отмечается, что современная Россия по многим показателям уступает СССР, однако страна по-прежнему удерживает статус второй военной державы в мире и продолжает политику в разных частях земного шара.
REGNUM 27 ноября в 23:38
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Завершено строительство моста через Амур в Китай

Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
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Новак оценил встречу с Украиной по газу

Напомним, действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа заканчиваются в конце 2019 года.
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В магазине Rockstar началась своя «Чёрная пятница» с Red Dead и Grand Theft Auto

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Путин ледяным тоном пообещал навести порядок на телевидении

На Совете по межнациональным отношениям в Нальчике Владимир Путин раскритиковал политику федеральных телеканалов, которые отказываются показывать сюжеты на этнические темы и привлекают некомпетентных экспертов, стравливающих народы.
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