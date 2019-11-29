Происшествия
Вести.RuВ Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек
В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться. По данным полиции, это цветной мужчина, выходец из Северной Африки — примерно 40-50 лет.
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Политика
Миллионер предсказал Украине гибель из-за газа
Украинский бизнесмен и миллионер Андрей Пальчевский считает, что Украина может погибнуть из-за природного газа, к которому слишком привязалась.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина
Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Общество
Роскомнадзор дал разъяснения по списку интернет-страниц с фейками
Роскомнадзор опубликовал на своём сайте разъяснения, касающиеся списка интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
Политика
Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
Вывод войск из Восточной Европы является ошибкой России, написал в твиттере лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Интернет
Вышел мобильный браузер Firefox Preview 3.0
Компания Mozilla представила третью версию своего мобильного браузера Firefox Preview, которая получила ряд новых возможностей.
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк на время уехал из России
Фигурист Петр Чернышев, муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, на время уехал из России.
Хоккей
Пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Ванкувер »
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
Армия и оружие
Столтенберг: Россия не представляет неминуемой угрозы для стран НАТО
НАТО не видит непосредственной угрозы от РФ в отношении каких-либо стран Североатлантического альянса.
Музыка
Данко предложил судить организаторов российских концертов Ротару
Певец Александр Фадеев, более известный как Данко, предложил судить организаторов российских концертов украинской певицы Софии Ротару.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Шоу-бизнес
Елена Летучая поразила поклонников экстремально глубоким декольте
Известная российская телеведущая Елена Летучая посетила вручение премии Super Woman журнала GQ в платье с экстремально глубоким вырезом, чем поразила публику.
Авто
Первые российские электрокары получили бюджетный ценник
Общество
Правительство ввело новые льготы для жителей села
Со следующего года сельские жители смогут обращаться в банки за льготными кредитами для благоустройства своих домов.
Происшествия
В Британии задержано судно с россиянами на борту
Посольство России в Великобритании сообщило, что судно «Джирех» с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
Спорт
НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Гаджеты
Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10
Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Футбол
Эмери, скорее всего, будет сегодня уволен из «Арсенала»
Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет.
Политика
Китайские СМИ оценили вероятную мощь современного СССР
Отмечается, что современная Россия по многим показателям уступает СССР, однако страна по-прежнему удерживает статус второй военной державы в мире и продолжает политику в разных частях земного шара.
Общество
Завершено строительство моста через Амур в Китай
Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Политика
Новак оценил встречу с Украиной по газу
Напомним, действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа заканчиваются в конце 2019 года.
Игры
В магазине Rockstar началась своя «Чёрная пятница» с Red Dead и Grand Theft Auto
Политика
Путин ледяным тоном пообещал навести порядок на телевидении
На Совете по межнациональным отношениям в Нальчике Владимир Путин раскритиковал политику федеральных телеканалов, которые отказываются показывать сюжеты на этнические темы и привлекают некомпетентных экспертов, стравливающих народы.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поздравила «особенную» младшую сестру с днем рождения
Оксана Кусакина, сестра супермодели Натальи Водяновой, отмечает день рождения.