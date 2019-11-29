В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться. По данным полиции, это цветной мужчина, выходец из Северной Африки — примерно 40-50 лет.

В Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек

Политика Миллионер предсказал Украине гибель из-за газа Украинский бизнесмен и миллионер Андрей Пальчевский считает, что Украина может погибнуть из-за природного газа, к которому слишком привязалась.

Происшествия Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Единоборства Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.

Общество Роскомнадзор дал разъяснения по списку интернет-страниц с фейками Роскомнадзор опубликовал на своём сайте разъяснения, касающиеся списка интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.

Интернет Вышел мобильный браузер Firefox Preview 3.0 Компания Mozilla представила третью версию своего мобильного браузера Firefox Preview, которая получила ряд новых возможностей.

Шоу-бизнес Елена Летучая поразила поклонников экстремально глубоким декольте Известная российская телеведущая Елена Летучая посетила вручение премии Super Woman журнала GQ в платье с экстремально глубоким вырезом, чем поразила публику.

Общество Правительство ввело новые льготы для жителей села Со следующего года сельские жители смогут обращаться в банки за льготными кредитами для благоустройства своих домов.

Спорт НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.

Гаджеты Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10 Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.

Общество Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.

Политика Китайские СМИ оценили вероятную мощь современного СССР Отмечается, что современная Россия по многим показателям уступает СССР, однако страна по-прежнему удерживает статус второй военной державы в мире и продолжает политику в разных частях земного шара.

Политика Новак оценил встречу с Украиной по газу Напомним, действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа заканчиваются в конце 2019 года.