Все пострадавшие в результате нападения с ножом на улице Гроте-Маркт в Гааге являются несовершеннолетними. Об этом сообщила городская полиция в своем Twitter. Пока информации о состоянии пострадавших нет, пишет ТАСС.

Полиция: При нападении в Гааге пострадали несовершеннолетние

Общество Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в поддержке поджигателей лесов Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера Леонардо Ди Каприо в финансировании групп, которые предположительно организовывают лесные пожары в Амазонии.

Экономика В Минфине РФ рассказали о нефинансировании ВСМ из Москвы в Петербург Заместитель российского министра финансов Андрей Иванов заявил: "В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов".

Армия и оружие Зеленский отменил прапорщиков и мичманов Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет некоторые положения устава вооруженных сил, условия прохождения срочной службы и ряд нормативных актов, сообщат агентство "Интерфакс".

Энергетика Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.

Происшествия Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.

Экономика Налог Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.

Авто Mazda отзывает в России почти 36 тысяч кроссоверов CX-7 Росстандарт информирует об отзыве 35 801 автомобилей Mazda CX-7, которые были реализованы с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года.