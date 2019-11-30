Происшествия
Российская газетаПолиция: При нападении в Гааге пострадали несовершеннолетние
Все пострадавшие в результате нападения с ножом на улице Гроте-Маркт в Гааге являются несовершеннолетними. Об этом сообщила городская полиция в своем Twitter. Пока информации о состоянии пострадавших нет, пишет ТАСС.
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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