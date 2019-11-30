Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПолиция: При нападении в Гааге пострадали несовершеннолетние

Все пострадавшие в результате нападения с ножом на улице Гроте-Маркт в Гааге являются несовершеннолетними. Об этом сообщила городская полиция в своем Twitter. Пока информации о состоянии пострадавших нет, пишет ТАСС.
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Нападения в Лондоне и Гааге: хроника событий

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Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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