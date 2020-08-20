Появилось видео госпитализации Алексея Навального в аэропорту Омска

Алексея Навального госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как самолет, на котором блогер следовал из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске. Один из пассажиров снял работу медиков в воздушной гавани. Инцидент произошел на борту лайнера S7.