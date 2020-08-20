Появилось видео госпитализации Алексея Навального в аэропорту Омска
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Алексея Навального госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как самолет, на котором блогер следовал из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске. Один из пассажиров снял работу медиков в воздушной гавани. Инцидент произошел на борту лайнера S7.В источнике
С чего всё началось
Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в микроблоге Twitter
, что самолет, на котором блогер летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо в полете.
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