Происшествия
ИзвестияПолиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в своем Facebook.
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Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
Петрозаводск говорит вчера в 13:16
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 000 руб. на детей в августе 2020 года
За июнь и июль семьи с детьми (возраст от 3 до 16 лет) получили по 20 000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 05:58
Киберспорт
Guilty Gear Strive выйдет на PS5 и PC, а Tekken 7 получит 4 сезонный пропуск
Игромания.ру 03:49
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Технологии
NVIDIA планирует купить ARM за 32 миллиарда долларов
Компания NVIDIA рассматривает возможность покупки за 32 миллиарда долларов британского разработчика чипов ARM.
МонаВиста вчера в 13:47
Происшествия
Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим
REGNUM вчера в 07:45
Общество
Во Владивостоке прошла акция в поддержку хабаровских протестов
Коммерсантъ 02:38
Общество
В России выявили 5462 новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили 5462 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах.
Lenta.ru 03:34
Политика
Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса
"По полученной информации, российской стороной сегодня действительно был усилен контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом", - объяснило посольство.
Интерфакс вчера в 12:13
Футбол
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Баскетбол
Айзек стал первым игроком НБА, не вставшим на колено во время гимна
Баскетболист "Орландо Мэджик" Джонатан Айзек первым из игроков НБА не встал на колено во время гимна после возобновления сезона в кампусе в Орландо, сообщает ESPN.
РИА Новости 01:18
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
Общество
Голикова: Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
Граница между Россией и Республикой Абхазия будет открыта с 1 августа 2020 года.
Агентство Москва вчера в 12:43
Общество
Трамп опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало сведения о доходах президента страны Дональда Трампа за прошлый год.
РБК 02:39
Общество
Смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми в мире
Китайские смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми на планете, компания стала лидером по итогам второго квартала 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 30 июля в 07:08
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
Новые правила адаптивного карантина введены на Украине с 1 августа, регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.
ТАСС 03:24
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
Происшествия
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде.
РБК вчера в 20:42
Общество
В ХМАО за сутки погиб один пациент и 170 заразились коронавирусом
По данным ВОЗ на 1 августа, количество новых случаев заражения коронавирусом составило 292 527 человек.
Муксун.fm 03:34
Недвижимость
Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%
Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.
РБК 04:00
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Шоу-бизнес
Телеведущая Елена Ландер эмигрировала из России
Известная российская актриса театра и кино Елена Ландер приняла решение переехать в Италию и уволиться с телевизионного канала "Россия 1". Именно в Италии проживает любимый муж Елены Фабио.
CT news вчера в 23:51
Общество
Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым
Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
Московский Комсомолец вчера в 16:49
Наука
Тюленьи вши пережили давление в 200 атмосфер
Тюленьи вши Lepidophthirus macrorhini, паразитирующие на морских слонах, могут переносить гидростатическое давление в 200 атмосфер.
N+1 03:12
Общество
В Липецке праздник выпускников закончился салютом
На городской набережной закончился праздник выпускников липецких школ. Занавесом выпускного бала стал салют над акваторией реки Воронеж.
Gorod48 вчера в 15:38