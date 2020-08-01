Происшествия

ИзвестияИзвестияПолиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в своем Facebook.
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с чего всё началось
Как рассказал замминистра МВД Украины Антон Геращенко в своем Facebook
, предполагаемый преступник спустя неделю был обнаружен в одном из нежилых домов на окраине поселка Опошня Зеньковского района.
Русская Планета02:45

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На Украине ликвидировали полтавского террориста с гранатой

РИА Новости02:20

Силовики ликвидировали захватившего начальника уголовного розыска Полтавы

РБК01:48

Полиция Украины ликвидировала преступника, захватившего заложника в Полтаве

ТАСС00:43

На Украине ликвидирован террорист, воевавший в Донбассе

URA.Ru01:39

На Украине силовики ликвидировали полтавского террориста

Российская газета01:01

Захвативший в Полтаве полковника МВД Украины «АТОшник» убит снайпером

Взгляд.ру00:43

На Украине сообщили, что взявший заложника в Полтаве застрелен

RT на русском01:47
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Общество

Международное авиасообщение может возобновиться с 11 августа

Международное авиасообщение может быть восстановлено уже с 11 августа - такой вариант развития событий обсуждается, однако точного решения еще нет.
Газета.Ru 02:11
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Автоспорт

Марко: Догнать Mercedes очень сложно

Консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что доминирование Mercedes может продлиться до 2022-го, когда другие команды получат шанс за счёт перехода на новый регламент.
F1news.ru 02:28
Происшествия

Топливозаправочная машина столкнулась с самолетом в Шереметьево

Топливозаправочная машина столкнулась по касательной с самолетом Airbus в аэропорту Шереметьево, пострадал один человек.
ТАСС 02:54
Общество

В Москве еще 1413 пациентов вылечились от коронавируса

Московский Комсомолец 02:49
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
ФАН вчера в 04:32
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Футбол

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Технологии

«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 29 июля в 08:47
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Космос

Конспирологи рассказали, что будет, если попасть в черную дыру

Конспирологи рассказали, что будет, если человек попадет в черную дыру.
Актуальные Новости 00:45
Общество

В Москве и Подмосковье начали открываться кинотеатры и концертные залы

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что с 1 августа в столице разрешается восстановить работу театров, кинотеатров, концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.
Известия 01:27
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Космос

Частная компания построит ядерный реактор для Луны

Vevby.ru 30 июля в 00:57
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Шоу-бизнес

Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным

Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
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Армия и оружие

Холодная война в миниатюре США против РФ развивается в Сирии

В сирийском районе Аль-Маликия американские военные предприняли очередную попытку задержать российский патруль.
Discover24 вчера в 09:51
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Происшествия

Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве

Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве.
Lenta.ru вчера в 18:14
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Футбол

«Зенит» хочет выкупить Осорио у «Порту»

«Зенит» хотел бы приобрести футболиста на постоянной основе, но при этом не готов платить 7-8 млн евро.
Bookmaker-ratings.ru 30 июля в 07:25
Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании.
РБК вчера в 22:35
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Общество

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
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Общество

Назван уровень загрязнения в районе химзавода под Иркутском

Предельно допустимая концентрация (ПДК) ртути в сточных водах под химическим заводом «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области превышена почти в 34 тысячи раз.
Lenta.ru вчера в 23:13
3
Игры

Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа

Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
3DNews вчера в 11:37
12
Футбол

Агент Бекао опроверг интерес со стороны ЦСКА

Агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао отреагировал на слухи о том, что футболист может вернуться в ЦСКА.
Vprognoze.ru вчера в 09:51
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Армия и оружие

Израиль поможет Украине модернизировать ее истребители МиГ-29

Компания Elbit Systems в Израиле получила пакет документов, предоставляющий ее специалистам право на проведение работ по модернизации истребителей МиГ-29, состоящих на вооружении ВВС Украины.
Актуальные Новости вчера в 11:52
63
Общество

Охлобыстин рассказал, что изменилось в «Современнике» без Ефремова

Московский Комсомолец вчера в 21:53
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Футбол

«Зенит» представил форму на следующий сезон

Газета.Ru 02:38
Происшествия

Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова

Государственное обвинение в Мосгорсуде по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, представляют два прокурора, передает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов девушек Алексея Паршина.
Газета.Ru вчера в 07:38
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Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомости вчера в 12:53
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Шоу-бизнес

Мать Тимати разозлилась из-за обвинений в разводе рэпера с женами

Недавно стало известно, что рэпер отправился отдыхать в Грецию в компании своей матери и дочери Алисы от своей первой возлюбленной модели Алены Шишковой.
Слово и Дело вчера в 13:45
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Политика

Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов

Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Российская газета 02:38
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Армия и оружие

Турецкие военные самолеты перебазировались в Азербайджан

Московский Комсомолец вчера в 07:29
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Наука

Новый препарат восстановил 90% шерсти мышей за 14 дней

За две недели обработанные 3D-культивированными клетками грызуны восстановили 90% волосяного покрова.
МТВ онлайн 30 июля в 23:34
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Фигурное катание

Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Газета.Ru вчера в 18:50
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Украинский кризисБольше новостей по теме
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