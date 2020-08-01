с чего всё началось

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в своем Facebook.

Общество Международное авиасообщение может возобновиться с 11 августа Международное авиасообщение может быть восстановлено уже с 11 августа - такой вариант развития событий обсуждается, однако точного решения еще нет. 435

Автоспорт Марко: Догнать Mercedes очень сложно Консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что доминирование Mercedes может продлиться до 2022-го, когда другие команды получат шанс за счёт перехода на новый регламент.

Происшествия Топливозаправочная машина столкнулась с самолетом в Шереметьево Топливозаправочная машина столкнулась по касательной с самолетом Airbus в аэропорту Шереметьево, пострадал один человек.

Футбол Юран покинул пост главного тренера «Химок» 51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1. 1

Технологии «МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика». 81

Общество В Москве и Подмосковье начали открываться кинотеатры и концертные залы 9 июля мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что с 1 августа в столице разрешается восстановить работу театров, кинотеатров, концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%. 10

Футбол «Зенит» хочет выкупить Осорио у «Порту» «Зенит» хотел бы приобрести футболиста на постоянной основе, но при этом не готов платить 7-8 млн евро.

Политика Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании. 203

Общество Назван уровень загрязнения в районе химзавода под Иркутском Предельно допустимая концентрация (ПДК) ртути в сточных водах под химическим заводом «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области превышена почти в 34 тысячи раз. 3

Футбол Агент Бекао опроверг интерес со стороны ЦСКА Агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао отреагировал на слухи о том, что футболист может вернуться в ЦСКА. 1

Армия и оружие Израиль поможет Украине модернизировать ее истребители МиГ-29 Компания Elbit Systems в Израиле получила пакет документов, предоставляющий ее специалистам право на проведение работ по модернизации истребителей МиГ-29, состоящих на вооружении ВВС Украины. 63

Происшествия Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова Государственное обвинение в Мосгорсуде по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, представляют два прокурора, передает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов девушек Алексея Паршина. 5

Общество Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна. 1,2K

Шоу-бизнес Мать Тимати разозлилась из-за обвинений в разводе рэпера с женами Недавно стало известно, что рэпер отправился отдыхать в Грецию в компании своей матери и дочери Алисы от своей первой возлюбленной модели Алены Шишковой. 7