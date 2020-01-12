с чего всё началось

Национальная полиция Украины задержала «группу киллеров», подозреваемых в убийстве Амины Окуевой — жены чеченца Адама Осмаева. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook в воскресенье, 12 января.

Игры При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.

Экономика В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Происшествия Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.

Наука Когда мозг дает сбой: когнитивные искажения О дельфинах и котах Когнитивным искажением под названием «систематическая ошибка выжившего» часто оперируют даже самые неглупые люди, а иногда и ученые.

Общество В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.

Происшествия СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии Следственный комитет РФ установил, что мотивом убийства начальника центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала его служебная деятельность.

Фигурное катание Фигурист Мозалёв завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх Российский фигурист Андрей Мозалёв завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.

Гаджеты Microsoft улучшит качество обновлений драйверов на Windows 10 Одной из давних проблем Windows 10 является автоматическое обновление драйверов, после чего система может выдавать «синий экран», не грузиться и так далее.