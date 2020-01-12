с чего всё началось

Национальная полиция Украины задержала «группу киллеров», подозреваемых в убийстве Амины Окуевой — жены чеченца Адама Осмаева. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook в воскресенье, 12 января.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Происшествия Литвинова рассказала о состоянии своего здоровья Актриса и режиссер Рената Литвинова прокомментировала данные о произошедшем с ней в центре Москвы ДТП.

Экономика В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Технологии Пользователям Windows 7 предложена альтернативная ОС Разработчики графического окружения KDE для Linux не стали терять потенциальных клиентов и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.

Общество В школьных аттестатах появится новая оценка «зачет» Министерство просвещения РФ готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.

Общество В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.

Экономика В России подорожает черный хлеб Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.

Общество Британская королева созвала совещание из-за принца Гарри Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание, посвященное планам принца Гарри и Меган Маркл отойти от исполнения королевских обязанностей.