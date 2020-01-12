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Национальная полиция Украины задержала «группу киллеров», подозреваемых в убийстве Амины Окуевой — жены чеченца Адама Осмаева. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook в воскресенье, 12 января.
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с чего всё началось
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook напомнил
, что неизвестные расстреляли машину Осмаева и Окуевой под Киевом в 2017 году.
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