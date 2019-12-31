Общество
RT на русскомВ Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии
Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом. Об этом заявил министр по делам президента Ливана Салим Джрейсати.
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Кино
На большие экраны вышел новый блокбастер Бондарчука «Вторжение»
Футбол
Хавбек, которым интересовались ЦСКА и «Зенит», перешел в «Герту»
Напомним, летом СМИ сообщали, что аргентинским игроком интересуются российские клубы ЦСКА и «Зенит».
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа
Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Армия и оружие
Генсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания
Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен заявлением КНДР о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
Общество
Факельное шествие провели в Киеве в честь Бандеры
Факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры состоялось в Киеве 1 января.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Общество
Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»
Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
Происшествия
Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
Общество
Жертвами лесных пожаров в Австралии стали семь человек
Природные пожары в Австралии за сутки унесли жизни семи человек. Все погибшие проживали в штате Новый Южный Уэльс.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Происшествия
Полиция Читы нашла пропавшего мальчика
В Чите 8-летний мальчик по имени Илья ушел из дома и пропал.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Происшествия
Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета
На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Происшествия
В Астрахани произошел пожар в жилом доме
В Кировском районе Астрахани произошел пожар в трехэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
Армия и оружие
Принятие С-500 на вооружение России перенесли на 10 лет
Российское информационное издание «REGNUM» сообщает о том, что появление на вооружении российской армии зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» пришлось перенести на 10 лет.
Политика
Дональд Трамп подпишет торговую сделку с Китаем 15 января
Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет частичную торговое соглашение с Китаем в Белом доме 15 января и позже посетит Пекин, чтобы начать новый раунд торговых переговоров, сообщает ЕНВ.
Кино
Как сейчас выглядит Генри Кавилл? Тренировки для роли ведьмака, супермена
Геральт-бодибилдер: как Генри Кавилл раскачался для «Ведьмака» В 2018 году стало известно, что Netflix берётся за экранизацию культовой книжной серии «Саги о ведьмаке и ведьмачке».
Здоровье
Список жизненно необходимых лекарств расширился на 24 позиции
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с 1-го января расширился на 23 позиции, теперь он включает 758 наименований.
Общество
Папа римский ударил по руке схватившую его женщину в Ватикане
Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание во время общения с верующими.
Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.
Общество
Трудовые книжки стали электронными
С нового года трудовые книжки станут электронными. Но при этом и бумажные еще останутся в ходу - по желанию работников.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Футбол
Каборе получил больше всего красных карточек в прошедшем десятилетии
Космос
Гигантская звезда может вскоре взорваться
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Происшествия
Драка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
В городе Волжском Волгоградской области аниматоры в костюмах Дедов Морозов подрались на новогоднем мероприятии с местными жителями.
Политика
Стало известно, сколько жителей Донбасса получили паспорта РФ
Указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке, подписал в конце апреля прошлого года президент России Владимир Путин.