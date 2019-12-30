Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство Ливана ранее просило Японию выдать экс-главу Nissan Гона

Правительство Ливана, гражданином которого является бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, неоднократно обращалось к Японии с просьбой о его выдаче, сообщила телекомпания Fuji Television Network в четверг. Просьбы поступали вплоть до бегства Гона из Японии в Ливан в конце прошлого года.
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