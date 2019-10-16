Футбол
Газета.RuПолиция арестовала подозреваемых в расизме болгарских фанатов
Полиция Болгарии задержала пятерых фанатов, подозреваемых в проявлении расизма во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Англии, передает Daily Mail. Встреча, прошедшая в Софии, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.
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Болгарская полиция накажет девять фанатов за проявления расизма на матче со сборной Англии
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Полиция Болгарии подозревает в расизме 15 болельщиков, 6 из них уже арестованы
Sport24.ru16 октября в 10:44
Пять болгарских болельщиков арестованы за расистские оскорбления игроков сборной Англии
Спорт-Экспресс16 октября в 03:19
В Болгарии арестовали фанатов, подозреваемых в расизме во время матча с Англией
Чемпионат16 октября в 03:56
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Sportbox.RU16 октября в 04:35
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Тюменцы получили возможность звонить «голосом» через Wi-Fi
Технология Wi-Fi Calling позволяет звонить по домашнему тарифу и бесплатно принимать вызовы в любой точке мира.
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Российская газета вчера в 17:59
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Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета вчера в 01:30
Общество
У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру
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Транспорт
В декабре из Перми в Екатеринбург запустят «Ласточку»
В настоящее время из Перми курсируют "Ласточки" до Кишерти и Верещагино.
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В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
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Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
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РИА Новости вчера в 20:40
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Представитель Генпрокуратуры Елена Малык рассказала о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов — для этого преступники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты.
Парламентская газета 16 октября в 08:55
Общество
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Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия вчера в 03:49
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Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика
В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов.
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Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
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Описание древней солнечной бури нашли в ассирийских табличках
Ученые из Японии и Великобритании объявили, что нашли, вероятно, самое раннее описание солнечной бури.
МИР 24 вчера в 04:13
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Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
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Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
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Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
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Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке
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Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ вчера в 04:33
Происшествия
СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине
РИА Новости вчера в 06:32
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
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