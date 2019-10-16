Футбол

Газета.RuГазета.RuПолиция арестовала подозреваемых в расизме болгарских фанатов

Полиция Болгарии задержала пятерых фанатов, подозреваемых в проявлении расизма во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Англии, передает Daily Mail. Встреча, прошедшая в Софии, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.
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Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута

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