Происшествия

ИзвестияИзвестияПолиция допросит четверых болельщиков «Спартака» по делу о хулиганстве

Четверо фанатов московского ФК «Спартак» из Подмосковья доставлены на допрос в ГУ МВД Москвы по делу о хулиганстве. Об этом в пятницу, 10 июля, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

Четверых болельщиков «Спартака» допросят по делу о хулиганстве у «Открытия Арены»

Четверо фанатов московского ФК "Спартак" из Подмосковья доставлены на допрос в ГУ МВД Москвы по делу о хулиганстве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС08:23

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Полиция снова задержала болельщиков «Спартака» по делу о проводах команды в Тулу

Спорт-Экспресс04:13

Продолжаются задержания болельщиков «Спартака» за проводы команды в Тулу

Первый Тульский08:54

В Подмосковье прошли обыски у фанатов «Спартака»

Коммерсантъ08:52

Четверых болельщиков «Спартака» допросят по делу о хулиганстве у «Открытия Арены»

ТАСС08:23

Шипулин назвал задержания фанатов «Спартака» репрессиями на пустом месте

Газета.Ru14:55

Полиция продолжает задерживать болельщиков «Спартака» по делу о проводах команды в Тулу

Sport24.ru03:42

Источник: у фанатов «Спартака» продолжились обыски, задержано два человека

Чемпионат02:37
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Политика

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
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Общество

Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения

Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия 12:48
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
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Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора-музея Святой Софии в мечеть, это позволит проводить в нем молитвы.
Известия 10:09
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Футбол

Агент Гайча рассказал о непростых переговорах с ЦСКА

Агент нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча Матиас Фавано рассказал о ходе переговоров клуба с московским ЦСКА.
Газета.Ru 10:54
Общество

Попова назвала дату начала клинических испытаний вакцины «Вектора»

Доклинические исследования вакцины центра «Вектор» завершены, с 15 июля начнутся клинические испытания, сообщила в пятницу, 10 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1».
Известия 14:48
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Гаджеты

Стало известно, какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 11 первыми

Китайская компания Huawei представила список смартфонов, которые первыми оснастят новой версией фирменной оболочки EMUI.
NewInform вчера в 02:25
4
Авто

«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada

«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
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Футбол

Тренера «Спартака» Тедеско дисквалифицировали на оставшиеся матчи РПЛ

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги по итогам матча 27-го тура против "Локомотива" (1:1).
РБК 11:19
Кино

Шайа ЛаБаф сделал себе татуировку на всю грудь ради новой роли

Американский актер Шайа ЛаБаф сыграет одну из главных ролей в боевике «Выбивая долги» режиссера Дэвида Эйра.
ИнфоСМИ 06:51
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
511
Политика

В Хабаровске после задержания Фургала прошли обыски у пяти членов ЛДПР

Накануне.Ru 01:45
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Общество

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
15
Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
7
Шоу-бизнес

Французская модель порадовала фанатов снимками в прозрачном белье

Матильда Танто опубликовала два снимка в просвечивающем белье с неоновыми строчками на радость подписчиков.
ФАН вчера в 02:39
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Технологии

На iPhone по всему миру произошел сбой

Как сообщает СМИ, окончательная причина сбоя пока не подтверждена, но, согласно первым отчетам, это произошло из-за неполадок в работе Facebook SDK, отвечающего за вход в приложения.
РИА Новости 09:06
67
Наука

Причиной возникновения депрессии назван вирус

ToDay News Ufa 04:18
29
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru вчера в 11:07
579
Футбол

Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро

Аргументы и Факты 06:10
Наука

Запрограммировали на съемки: искусственный интеллект впервые исполнит роль в кино

Робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, исполнит роль в фильме под названием «Б». Это первый подобный случай в кинематографе.
Вечерняя Москва 08 июля в 09:54
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news 11:27
30
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович отрицает, что находится в отпуске с Прилучным

WomanHit.ru 11:02
19
Шоу-бизнес

Айза Анохина сообщила о расставании с Олегом Майами

Бывшая супруга рэпера Гуфа, Айза Анохина, сообщила фанатам о расставании со своим молодым бойфрендом Олегом Майами.
OvideO.ru 10:03
24
Политика

Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами

Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия 14:27
4
Экономика

В Тюменской области подсчитали миллиардеров

Тюмень, 10 июля 2020, 17:41 — REGNUM В Тюменской области проживает три миллиардера.
REGNUM 10:41
8
Общество

Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
109
Общество

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48
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Музыка

Была выпущена песня из прощального тура группы «Время и Стекло»

Ореанда-Новости 14:10
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Авто

УАЗ на модель Aurus заменит «Русский Прадо»

Компания УАЗ заменит известную по прозвищу «Русский Прадо» модель «Патриот» автомобиль Aurus.
МедиаПоток 03:43
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Шоу-бизнес

Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23
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