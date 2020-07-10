Происшествия
ИзвестияПолиция допросит четверых болельщиков «Спартака» по делу о хулиганстве
Четверо фанатов московского ФК «Спартак» из Подмосковья доставлены на допрос в ГУ МВД Москвы по делу о хулиганстве. Об этом в пятницу, 10 июля, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Четверо фанатов московского ФК "Спартак" из Подмосковья доставлены на допрос в ГУ МВД Москвы по делу о хулиганстве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС08:23
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По заявлению главы рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова, следует ужесточить наказание за использование "подложных" номеров увеличением штрафа с актуальных 2 тыс. до 5 тыс. рублей, а вместе с тем, лояльнее относиться к грязным госзнакам, если на улице непогода.
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В период с марта по май 2020 года падение зарплат произошло в отраслях, на которые приходится почти 75% занятых в экономике, при этом доходы сократились у половины работающих, в том числе у 20% доходы упали более чем на 30%.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минминистру транспорта Евгению Дитриху проработать вопрос продления скоростной трассы М-12 «Москва-Казань» до Екатеринбурга в 2030 году, пишет «РИА Новости»
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