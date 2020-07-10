Четверо фанатов московского ФК "Спартак" из Подмосковья доставлены на допрос в ГУ МВД Москвы по делу о хулиганстве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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Четверо фанатов московского ФК «Спартак» из Подмосковья доставлены на допрос в ГУ МВД Москвы по делу о хулиганстве. Об этом в пятницу, 10 июля, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция допросит четверых болельщиков «Спартака» по делу о хулиганстве

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