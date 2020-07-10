Происшествия

ИзвестияИзвестияПолиция допросит четверых болельщиков «Спартака» по делу о хулиганстве

Четверо фанатов московского ФК «Спартак» из Подмосковья доставлены на допрос в ГУ МВД Москвы по делу о хулиганстве. Об этом в пятницу, 10 июля, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Продолжаются задержания болельщиков «Спартака» за проводы команды в Тулу

Первый Тульский08:54

Четверых болельщиков «Спартака» допросят по делу о хулиганстве у «Открытия Арены»

ТАСС08:23

Источник: после обысков у фанатов «Спартака» задержано еще два человека

Газета.Ru03:31

Полиция снова задержала болельщиков «Спартака» по делу о проводах команды в Тулу

Спорт-Экспресс04:13

Полиция продолжает задерживать болельщиков «Спартака» по делу о проводах команды в Тулу

Sport24.ru03:42

Полиция допросит четверых болельщиков «Спартака» по делу о хулиганстве

Известия08:21

Источник: у фанатов «Спартака» продолжились обыски, задержано два человека

Чемпионат02:37
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

REGNUM вчера в 07:34
10
Политика

Власти Нидерландов подадут иск против России в ЕСПЧ из-за MH17

Власти Нидерландов подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России в связи с уничтожением в 2014 году лайнера, выполнявшего рейс MH17, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо правительства страны в парламент.
РБК 08:24
Происшествия

Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова

Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАСС 05:29
20
Наука

На раннюю смерть может повлиять длительность фазы быстрого сна

В американских Центрах по контролю и профилактике заболеваний выяснили, что чем меньше спящий человек находится в фазе быстрого сна, тем выше риск его преждевременной смерти от сердечно-сосудистых и некоторых других заболеваний.
Evo-rus.com 04:05
24
Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

РИА Новости 07:05
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Игры

Sony инвестирует 250 миллионов долларов в Epic Games

Японская компания Sony подтвердила сообщения о инвестициях в размере $250 млн в компанию Epic Games.
ПРАЙМ 05:56
21
Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
2,4K
Происшествия

Боец UFC Майк Перри избил пожилого мужчину в ресторане

Боец Майк Перри избил пожилого мужчину в техасском ресторане. В результате инцидента пострадали трое человек.
Газета.Ru 08:43
Футбол

«Локомотив» поддержал пострадавшего от удара молнии вратаря

CT news 07 июля в 10:39
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
1,3K
Авто

В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada

В июле на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ», началось производство внедорожников Niva под маркой Lada.
Известия 05:49
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Происшествия

Губернатора Хабаровского края доставили в СИЗО «Лефортово»

Народные новости 08:43
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
1,8K
Общество

Собянин опроверг угрозу второй волны коронавируса в ближайшее время

Угрозу второй волны опроверг мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости в пятницу, 10 июля.
Lenta.ru 08:32
Политика

Песков ответил на вопрос об отношении Путина к проявлениям гомофобии

Президент России Владимир Путин относится нетерпимо к любым перегибам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о гомофобных высказываниях в присутствии главы государства.
RT на русском 07:11
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Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
43
Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля

ТАСС 08:40
Авто

Продажи новых легковых машин и LCV снизились на 14,6% в июне в РФ

Лезги газет вчера в 16:06
42
Происшествия

Оползень перекрыл федеральную трассу в Красноярском крае

Оползень объемом около 200 кубометров, сошедший сегодня днем на 33 км федеральной трассы Р-257 "Света", полностью перекрыл движение на участке, соединяющем Дивногорс с поселком Усть-Мана.
Российская газета 06:20
4
Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
2,7K
Происшествия

В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики

Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
Шоу-бизнес

Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23
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Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
23
Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
104
Армия и оружие

Разведка Украины активизировалась на крымском направлении

Все виды разведки усилены на таврическом направлении, заявил командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
Политическая Экспертиза 05:27
2
Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

"Прошу прощения у своей семьи, которой я принес только боль", - говорится в бумаге, оставленной Пак Вон Суном на рабочем столе в своей резиденции.
Инфорос 04:05
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Автоспорт

Норрис потеряет три позиции на старте этапа «Формулы-1» Гран-при Штирии

Пилот "Макларен" Ландо Норрис оштрафован на три места на старте гонки этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Штирии, который проходит в Австрии, сообщает в микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Эндрю Бенсон.
РИА Новости 08:38
Политика

Украина заявила об отсутствии морального права на подачу воды в Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии у властей страны морального права на подачу воды в Крым, передает «ЛIГА.Новости».
Lenta.ru 03:49
2
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
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