Руководитель центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. "На улице Академика Анохина застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

В городе объявили план «Перехват», возбуждено уголовное дело. В качестве приоритетной версии убийства называют служебную деятельность Эльджаркиева.

В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата

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