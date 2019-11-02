Происшествия

Вести.RuВести.RuПолиция ищет водителя «Тойоты», стрелявшего на юге Москвы

Полиция разыскивает водителя "Тойоты", который открыл огонь возле крупного торгового центра на юге Москвы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Очевидец перестрелки возле торгового центра «Кантимировский»: Водитель из Toyota не мог припарковаться из-за Mercedes

Комсомольская правда11:58

Полиция ищет водителя «Тойоты», стрелявшего на юге Москвы

Вести.Ru11:56

В Москве водители устроили стрельбу возле крупного ТЦ, есть раненый

Регион online11:24

У ТЦ на юге Москвы водители устроили драку и стрельбу

Накануне.Ru11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам

РИА Новости 08:48
Футбол

Астон Вилла — Ливерпуль 1:2

«Астон Вилла» могла преподнести сенсацию в чемпионате Англии. В рамках 11-го тура команда из Бирмингема принимала грозный «Ливерпуль».
ODDS.ru 12:56
Кино

Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России

Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 30 октября в 21:00
Футбол

Зенит — ЦСКА 1:1

Коммерсантъ 13:58
Происшествия

В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии

Коммерсантъ 12:45
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Происшествия

В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

Газета.Ru 13:37
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд".
РИА Новости 00:36
Политика

Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса

Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса вчера в 03:26
Футбол

Экс-арбитр ФИФА: удаление Бийола в матче с «Зенитом» было ошибочным

Судья Михаил Вилков ошибочно удалил футболиста ЦСКА Яку Бийола в матче 15-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", считает бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов.
Bobsoccer 14:42
Единоборства

Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Фигурное катание

Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
РЕН ТВ 03:56
Армия и оружие

В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 08:19
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

РБК 11:04
Авто

Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости

ToDay News Ufa 31 октября в 06:55
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
Происшествия

Автомобиль сбил пешехода на парковке мэрии Москвы

Эхо Москвы 08:00
Наука

Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе

Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.
Хайтек+ 07:05
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Армия и оружие

В Донбассе завершили разведение сил в районе Золотого

Возобновленный процесс разведения сил и средств на участке № 2 «Золотое» завершен как со стороны Украины, так и со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики.
Росбалт вчера в 06:33
Общество

Суд отпустил под залог в $4 млн депутата Рады Ярослава Дубневича

Высший антикоррупционный суд Украины отпустил депутата Верховной рады Ярослава Дубневича, подозреваемого в коррупции, под залог в сумме 100 млн гривен (4,0 млн долларов).
РЕН ТВ 13:34
Здоровье

Раскрыты причины потери удовольствия от секса у российских мужчин

Lenta.ru 02:13
Здоровье

Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака

РИА Новости вчера в 13:32
Политика

Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений

В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Политика

Премьер Болгарии назвал причину выдворения российского дипломата

Российский дипломат, которого выслали из Болгарии после расследования о шпионаже, пытался завербовать высокопоставленного сотрудника, имеющего допуск к секретной информации.
URA.Ru вчера в 03:56
Политика

«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
Космос

«Спектр-РГ» начнёт выполнение основной научной программы до конца года

Запуск основной научной программы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» перенесён на декабрь 2019 года, заявил заведующий отделом астрофизики высоких энергий Института космических исследований ИКИ РАН Михаил Павлинский ТАСС.
REGNUM 00:52
Общество

Британское правительство запретило добычу газа методом фрекинга

Британское правительство запретило добывать углеводороды методом фрекинга.
Российская газета вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии

Оксана Воеводина ответила подписчикам, почему экс-король Малайзии после расставания с супругой предпочел отказаться от маленького сына.
Пятый канал 12:37
Главное