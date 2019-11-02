Происшествия
Вести.RuПолиция ищет водителя «Тойоты», стрелявшего на юге Москвы
Полиция разыскивает водителя "Тойоты", который открыл огонь возле крупного торгового центра на юге Москвы.
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Футбол
Астон Вилла — Ливерпуль 1:2
«Астон Вилла» могла преподнести сенсацию в чемпионате Англии. В рамках 11-го тура команда из Бирмингема принимала грозный «Ливерпуль».
ODDS.ru 12:56
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 30 октября в 21:00
Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1
Коммерсантъ 13:58
Происшествия
В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии
Коммерсантъ 12:45
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд".
РИА Новости 00:36
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса вчера в 03:26
Футбол
Экс-арбитр ФИФА: удаление Бийола в матче с «Зенитом» было ошибочным
Судья Михаил Вилков ошибочно удалил футболиста ЦСКА Яку Бийола в матче 15-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", считает бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов.
Bobsoccer 14:42
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Фигурное катание
Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
РЕН ТВ 03:56
Армия и оружие
В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 08:19
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости
ToDay News Ufa 31 октября в 06:55
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
Происшествия
Автомобиль сбил пешехода на парковке мэрии Москвы
Эхо Москвы 08:00
Наука
Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе
Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.
Хайтек+ 07:05
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Армия и оружие
В Донбассе завершили разведение сил в районе Золотого
Возобновленный процесс разведения сил и средств на участке № 2 «Золотое» завершен как со стороны Украины, так и со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики.
Росбалт вчера в 06:33
Общество
Суд отпустил под залог в $4 млн депутата Рады Ярослава Дубневича
Высший антикоррупционный суд Украины отпустил депутата Верховной рады Ярослава Дубневича, подозреваемого в коррупции, под залог в сумме 100 млн гривен (4,0 млн долларов).
РЕН ТВ 13:34
Здоровье
Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака
РИА Новости вчера в 13:32
Политика
Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений
В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Политика
Премьер Болгарии назвал причину выдворения российского дипломата
Российский дипломат, которого выслали из Болгарии после расследования о шпионаже, пытался завербовать высокопоставленного сотрудника, имеющего допуск к секретной информации.
URA.Ru вчера в 03:56
Политика
«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
Космос
«Спектр-РГ» начнёт выполнение основной научной программы до конца года
Запуск основной научной программы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» перенесён на декабрь 2019 года, заявил заведующий отделом астрофизики высоких энергий Института космических исследований ИКИ РАН Михаил Павлинский ТАСС.
REGNUM 00:52
Общество
Британское правительство запретило добычу газа методом фрекинга
Британское правительство запретило добывать углеводороды методом фрекинга.
Российская газета вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии
Оксана Воеводина ответила подписчикам, почему экс-король Малайзии после расставания с супругой предпочел отказаться от маленького сына.
Пятый канал 12:37