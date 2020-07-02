с чего всё началось

В американском городе Сиэтл полиция ликвидировала "автономную зону". Об этом сообщает телеканал ABC News. По информации телеканала, стражи порядка разогнали протестующих и зачистили так называемую "Автономную зону Капитолийского холма".

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 41

Политика Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере. 143

Экономика Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон» НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.

Наука Южный полюс нагревается в три раза быстрее остальной поверхности Земли Исследователи из Новой Зеландии, Великобритании и США проанализировали данные метеостанций за 60 лет и с помощью компьютерного моделирования показали, что Южный полюс за прошедшие три десятилетия нагрелся в три раза быстрее, чем остальные регионы планеты. 6

Здоровье В Троицкой ЦРБ возобновили плановый прием В некоторых районных и городских поликлиниках Алтайского края возобновили плановый прием. Не стала исключением ЦРБ в селе Троицком. 7

Космос Парад планет смогут увидеть земляне в июле Гиганты выстроятся почти в один ряд друг за другом. В этом году июль является месяцем противостояния планет-гигантов - Юпитера и Сатурна. 20

Экономика Мировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн Мировая отрасль туризма может потерять до 3,3 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса, что составляет 4,2 процента совокупного мирового валового внутреннего продукта (ВВП).

Общество Жителей Подмосковья призвали отказаться от воздушных шариков В пресс-службе Минэкологии рассказали, что в ведомство поступают обращения жителей Подмосковья, которые обеспокоены ущербом экологии, который наносит запуск гелиевых шаров, фонариков и светошаров как на публичных мероприятиях, так и отдельными гражданами. 30

Общество Минкомсвязь до конца года продлит доступ к социально значимым сайтам Эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам будет продлен до 31 декабря 2020 года.

Кино Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.

Общество За поправки к Конституции в Иркутской области проголосовали 64,28% За изменение Конституции в Иркутской области проголосовали 64,28% из участвовавших в голосовании жителей региона, против поправок 34,84%, сообщает ЦИК 1 июля на своем сайте.

Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 51

Общество Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. 66

Футбол Дзюба отреагировал на оскорбительные выкрики с трибун во время матча с «Тамбовом» Один из подписчиков поинтересовался у Дзюбы, удивили ли его заряды в поддержку ЦСКА и оскорбительные выкрики в его адрес с трибун.