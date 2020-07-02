Происшествия

Газета.RuГазета.RuПолиция ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле

В американском городе Сиэтл полиция ликвидировала "автономную зону". Об этом сообщает телеканал ABC News. По информации телеканала, стражи порядка разогнали протестующих и зачистили так называемую "Автономную зону Капитолийского холма".
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с чего всё началось
"Мы с радостью сообщаем, что закон и порядок восторжествовали, и Сиэтл был освобожден от анархистов", - заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани, чье выступление было опубликовано в Twitter
 Белого дома.
РИА Новости19:30

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В США ликвидировали «автономную зону» в Сиэтле

ИА Красная Весна20:08

Белый дом заявил об «освобождении Сиэтла» от протестующих и ликвидации «автономной зоны»

ТАСС18:52

Белый дом объявил о ликвидации «автономной зоны» в Сиэтле

Взгляд.ру18:30

В Сиэтле полиция ликвидировала «автономную зону»

РИА Новости19:30

Полиция Сиэтла провела зачистку «автономной зоны»

RuNews24.ru15:49

В Сиэтле полицейские задержали 13 человек при разгоне «автономной зоны»

Аргументы и Факты11:56

Один убит, один ранен. Перестрелка в «Автономной зоне» Сиэтла

REGNUM29 июня в 16:35
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Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
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Политика

Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере.
Телеканал RTVI 09:55
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Экономика

Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»

НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.
Ведомости 17:37
Наука

Южный полюс нагревается в три раза быстрее остальной поверхности Земли

Исследователи из Новой Зеландии, Великобритании и США проанализировали данные метеостанций за 60 лет и с помощью компьютерного моделирования показали, что Южный полюс за прошедшие три десятилетия нагрелся в три раза быстрее, чем остальные регионы планеты.
Индикатор вчера в 06:43
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Политика

Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов

За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
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Футбол

Селюк: «Новый тест Каборе на коронавирус дал отрицательный результат»

Новые тесты на коронавирус дали отрицательный результат, они практически поправились.
Sport24.ru 18:37
Экономика

Минтруд назвал категории пенсионеров, которым прибавят от 3 до 12 тысяч рублей с 1 июля

Пенсионеры, являющиеся опекунами детей до 18 лет, смогут получить ежемесячную прибавку в размере от 3000 до 3500 рублей с 1 июля 2020 года.
Экономика сегодня вчера в 17:01
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Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
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Авто

Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%

МонаВиста 12:10
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Общество

27 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 1,6 %. Всего в регионе выявлено 1734 случая COVID-2019.
Телепорт 02:50
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Игры

The Last of Us: Part II могла стать игрой с открытым миром – Нил Дракманн рассказал о создании эксклюзива PlayStation 4

Srnsk 13:23
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Общество

Андрея Малахова заметили на акции против поправок в Конституцию

Ведомости 12:55
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Здоровье

В Троицкой ЦРБ возобновили плановый прием

В некоторых районных и городских поликлиниках Алтайского края возобновили плановый прием. Не стала исключением ЦРБ в селе Троицком.
Алтайская правда 20:20
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Космос

Парад планет смогут увидеть земляне в июле

Гиганты выстроятся почти в один ряд друг за другом. В этом году июль является месяцем противостояния планет-гигантов - Юпитера и Сатурна.
СОВА 12:13
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Экономика

Мировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн

Мировая отрасль туризма может потерять до 3,3 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса, что составляет 4,2 процента совокупного мирового валового внутреннего продукта (ВВП).
Российская газета 11:15
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
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Общество

Жителей Подмосковья призвали отказаться от воздушных шариков

В пресс-службе Минэкологии рассказали, что в ведомство поступают обращения жителей Подмосковья, которые обеспокоены ущербом экологии, который наносит запуск гелиевых шаров, фонариков и светошаров как на публичных мероприятиях, так и отдельными гражданами.
Известия 17:10
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Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Известия 11:38
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Недвижимость

«Два месяца без доходов бесследно не пройдут»

В конце любой экономической цепочки стоит потребление.
Коммерсантъ 18:00
Армия и оружие

Франция отказалась от военной операции в Ливии после ссоры с Турцией

Франция приостановила участие в военно-морской операции у побережья Ливии после ссоры с Турцией. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru 10:20
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Футбол

Лионель Месси забил 700-й мяч в профессиональной карьере

BetOn 02:01
Общество

Минкомсвязь до конца года продлит доступ к социально значимым сайтам

Эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам будет продлен до 31 декабря 2020 года.
РБК вчера в 11:02
Кино

Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона

Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.
Игромания.ру вчера в 08:01
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия 20:35
6
Общество

За поправки к Конституции в Иркутской области проголосовали 64,28%

За изменение Конституции в Иркутской области проголосовали 64,28% из участвовавших в голосовании жителей региона, против поправок 34,84%, сообщает ЦИК 1 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 17:07
Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
51
Общество

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс 18:27
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Футбол

Дзюба отреагировал на оскорбительные выкрики с трибун во время матча с «Тамбовом»

Один из подписчиков поинтересовался у Дзюбы, удивили ли его заряды в поддержку ЦСКА и оскорбительные выкрики в его адрес с трибун.
RT на русском 17:46
Здоровье

За сутки умерли 5 пациентов с коронавирусом в Алтайском крае

За сутки заразились еще 74 человека, выздоровели 96 пациентов, скончались 5 пациентов с COVID-19, в том числе 2 непосредственно от коронавируса.
Kursk.com 09:08
500
Политика

Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости 19:06
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