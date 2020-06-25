Полиция начала проверку данных о двойном голосовании по поправкам
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Сотрудники правоохранительных органов начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в Главном управлении МВД по Москве.В источнике
С чего всё началось
ГУ МВД по Москве начало проверку сведений о двойном голосовании по поправкам в Конституцию — это удалось ведущему Дождя Павлу Лобкову, он проголосовал онлайн и на избирательном участке.
Подробнее о событии
Московская полиция начала проверку после сюжета Павла Лобкова о двойном голосовании
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Полиция Москвы проверяет данные о двойном голосовании по поправкам к Конституции
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Полиция Москвы начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
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