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Полиция начала проверку данных о двойном голосовании по поправкам

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в Главном управлении МВД по Москве.В источнике
С чего всё началось
ГУ МВД по Москве начало проверку сведений о двойном голосовании по поправкам в Конституцию — это удалось ведущему Дождя Павлу Лобкову, он проголосовал онлайн и на избирательном участке.
Дождьвчера в 14:17
Подробнее о событии

Полиция проводит административное расследование по факту двойного голосования по поправкам к Конституции

Эхо Москвы23:05

Московская полиция начала проверку после сюжета Павла Лобкова о двойном голосовании

Медиазонавчера в 12:34

МВД проверит заявивших о двойном голосовании по статье «хулиганство»

РБКвчера в 13:03

Полиция Москвы проверяет данные о двойном голосовании по поправкам к Конституции

Говорит Москвавчера в 12:53

Полиция Москвы начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам

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Полиция Москвы начала проверку сведений о «двойном голосовании» по поправкам

Дождьвчера в 14:17

Полиция проверяет данные о двойном голосовании по поправкам

РИА Новостивчера в 12:31
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В космосе нашли странный ранее неизвестный объект

В статье, опубликованной в The Astrophysical Journal, сообщается, что 14 декабря 2019 года исследователи коллаборации LIGO обратили внимание на гравитационные волны, которые возникли при слиянии черной дыры массой в 22-24 массы Солнца и неизвестного небесного тела, массой в 2,5-2,6 массы Солнца.
MOS.newsвчера в 12:01
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Игроки «Ливерпуля» празднуют гол Виллиана в ворота «Манчестер Сити»

В Сети появилось видео реакции игроков "Ливерпуля" на гол хавбека "Челси" Виллиана в матче 31-го тура АПЛ с "Манчестер Сити" (2:1).Бразилец реализовал пенальти на 78-й минуте встречи, его гол стал победным для лондонцев.
Soccer.ru19:18
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Каррагер опубликовал фото Невилла с шампанским после завоевания «Ливерпулем» титула АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер опубликовал фото экс-капитана «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла с бутылкой шампанского после завоевания мерсисайдцами 19-го титула чемпионов АПЛ.
Чемпионат22:40
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАССвчера в 07:29
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Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новостивчера в 15:27
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