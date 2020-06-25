с чего всё началось

Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве. Ранее журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков заявил, что смог проголосовать дважды: онлайн и на участке. ЦИК назвал действия журналиста провокацией.

Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам

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