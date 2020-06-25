Общество
КоммерсантъПолиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве. Ранее журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков заявил, что смог проголосовать дважды: онлайн и на участке. ЦИК назвал действия журналиста провокацией.
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с чего всё началось
ГУ МВД по Москве начало проверку сведений о двойном голосовании по поправкам в Конституцию — это удалось ведущему Дождя Павлу Лобкову, он проголосовал онлайн и на избирательном участке.Дождь14:17
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