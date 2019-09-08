Происшествия

Газета.RuГазета.RuПолиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве

Полиция начала провекру из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости". В МВД республики уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось
Ранее депутат Госдумы Сергей Натаров сообщил
 на своей странице в Facebook, что на границе между Красноярским краем и Тувой был обстрелян автобус с наблюдателями и журналистами, которые направлялись для работы на выборах в Верховный хурал республики.
РБК02:24

Подробнее о событии

Полиция отрицает обстрел автобуса с наблюдателями в Туве

Говорит Москва05:29

Появились подробности обстрела российских журналистов и наблюдателей

Lenta.ru05:39

На границе Красноярского края и Тувы совершено нападение на автобус с участниками выборов

Newslab.ruвчера в 12:24

Полиция проверяет информацию об обстреле автобуса с журналистами в Туве

ТАССвчера в 21:40

Полиция не подтвердила обстрел автобуса с наблюдателями на границе Тувы

News.ru05:18

Власти Тувы не получали заявлений о пострадавших при нападении на автобус

РИА Новости05:37

«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве

Интерфакс01:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:57, Вашингтон
Политика

Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел

России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
РБК 02:19
Единоборства

Емельяненко поздравил Хабиба с победой над Порье

Известный российский борец Александр Емельяненко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над гражданином США Дастином Порье в турнире UFC, об этом он сообщил 8 сентября на своей странице в социальной сети Instagram.
REGNUM 03:33
Политика

В Ингушетии избрали нового главу региона

Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Политика

После освобождения Сенцов высказался о «врагах Украины»

URA.Ru 02:34
Музыка

Игорь Крутой засмущался во время танца с Егором Кридом

Композитор и продюсер Игорь Крутой потанцевал вместе с певцом Егором Кридом во время вечеринки.
Телеканал 360° вчера в 13:12
Происшествия

В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек

В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Хоккей

«Куньлунь» переиграл «Барыс» в домашнем матче

Хоккейный пекинский клуб «Куньлунь Ред Старз» обыграл хоккеистов команды «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
REGNUM 05:51
Шоу-бизнес

Ольга Бузова публично унизила Анастасию Костенко

Анастасия и вовсе ни разу публично не упоминала имя Ольги Бузовой.
Bimru.ru 02:16
Политика

Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Наука

Автор способа планирования пола раскритиковал его применение на людях

Как считает профессор Университета Хиросимы Масаюки Симада, руководивший исследованием, в современном животноводстве действительно существует необходимость планировать рождение конкретного пола животных, к примеру, только коров или только быков.
Дни24 01:06
Политика

Кандидат Елена Краузе проголосовала на выборах губернатора Забайкалья

Заб.Ру вчера в 20:18
Политика

Памфилова пообещала сделать «доску антипочета» для «лгунов» о выборах

РБК 04:36
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика

Явка избирателей в Иркутской области на 15 часов составила 18%

Областная газета (г. Иркутск) 05:47
Политика

Венедиктов: Явка на электронное голосование на 10 утра составила 39%

«Явка на электронное голосование на 10 утра — 39%», — информировал глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Росбалт 04:30
Наука

Математики через 65 лет наконец смогли разложить число 42 на три куба

Математики смогли разложить число 42 на три куба почти через 65 лет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:32
Общество

В Москве произошел сбой в системе интернет-голосования

Сегодня в День выборов в системе интернет-голосования, которая используется на трех избирательных участках в Москве, произошел сбой.
Readovka.ru 05:04
Здоровье

Японской императрице Митико сделают операцию по удалению рака груди

Врачи проведут хирургическую операцию по удалению рака груди императрице Японии Митико, матери действующего императора Нарухито.
NewInform вчера в 06:13
Политика

Движение «Голос» дезинформирует граждан о нарушениях на выборах — СПЧ

В сегодняшний единый день голосования 8 сентября «Голос» снова публикует информацию о несуществующих нарушениях, сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.
REGNUM 05:48
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Единоборства

Макгрегор хочет провести реванш с Хабибом в Москве

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегор заявил, что он хотел бы провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Bookmaker-ratings.ru 01:23
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий 06 сентября в 14:57
Происшествия

На Кипре утонула трехлетняя россиянка

Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Футбол

Хет-трик Кейна принес победу Англии над Болгарией

Англия разгромила Болгарию в матче отбора на Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 13:59
Политика

МИД Нидерландов подтвердил допрос Цемаха до обмена между РФ и Украиной

Свидетеля дела о крушении малазийского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) в Донбассе Владимира Цемаха успели допросить на Украине до того, как он поучаствовал в обмене заключенными между российской стороной и Украиной.
Газета.Ru 00:03
Единоборства

Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье

RT на русском вчера в 17:08
Происшествия

На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2

РИА Новости 05:01
Теннис

Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Происшествия

В Свердловской области ночью на трассе погиб пешеход

ДТП произошло ночью в 00:50 по местному времени на первом километре трассы.
REGNUM 05:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное