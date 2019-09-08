с чего всё началось

Полиция начала провекру из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости". В МВД республики уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве

Политика Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.

Единоборства Емельяненко поздравил Хабиба с победой над Порье Известный российский борец Александр Емельяненко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над гражданином США Дастином Порье в турнире UFC, об этом он сообщил 8 сентября на своей странице в социальной сети Instagram.

Политика В Ингушетии избрали нового главу региона Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".

Музыка Игорь Крутой засмущался во время танца с Егором Кридом Композитор и продюсер Игорь Крутой потанцевал вместе с певцом Егором Кридом во время вечеринки.

Происшествия В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.

Хоккей «Куньлунь» переиграл «Барыс» в домашнем матче Хоккейный пекинский клуб «Куньлунь Ред Старз» обыграл хоккеистов команды «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шоу-бизнес Ольга Бузова публично унизила Анастасию Костенко Анастасия и вовсе ни разу публично не упоминала имя Ольги Бузовой.

Политика Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Наука Автор способа планирования пола раскритиковал его применение на людях Как считает профессор Университета Хиросимы Масаюки Симада, руководивший исследованием, в современном животноводстве действительно существует необходимость планировать рождение конкретного пола животных, к примеру, только коров или только быков.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Венедиктов: Явка на электронное голосование на 10 утра составила 39% «Явка на электронное голосование на 10 утра — 39%», — информировал глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Наука Математики через 65 лет наконец смогли разложить число 42 на три куба Математики смогли разложить число 42 на три куба почти через 65 лет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Общество В Москве произошел сбой в системе интернет-голосования Сегодня в День выборов в системе интернет-голосования, которая используется на трех избирательных участках в Москве, произошел сбой.

Здоровье Японской императрице Митико сделают операцию по удалению рака груди Врачи проведут хирургическую операцию по удалению рака груди императрице Японии Митико, матери действующего императора Нарухито.

Политика Движение «Голос» дезинформирует граждан о нарушениях на выборах — СПЧ В сегодняшний единый день голосования 8 сентября «Голос» снова публикует информацию о несуществующих нарушениях, сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.

Общество Медики назвали лечебные свойства водки От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.

Единоборства Макгрегор хочет провести реванш с Хабибом в Москве Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегор заявил, что он хотел бы провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва» Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.

Происшествия На Кипре утонула трехлетняя россиянка Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.

Политика МИД Нидерландов подтвердил допрос Цемаха до обмена между РФ и Украиной Свидетеля дела о крушении малазийского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) в Донбассе Владимира Цемаха успели допросить на Украине до того, как он поучаствовал в обмене заключенными между российской стороной и Украиной.

Теннис Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.