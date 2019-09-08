Происшествия
Газета.RuПолиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве
Полиция начала провекру из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости". В МВД республики уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет.
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На границе Красноярского края и Тувы совершено нападение на автобус с участниками выборов
Newslab.ruвчера в 12:24
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Политика
Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел
России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
РБК 02:19
Единоборства
Емельяненко поздравил Хабиба с победой над Порье
Известный российский борец Александр Емельяненко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над гражданином США Дастином Порье в турнире UFC, об этом он сообщил 8 сентября на своей странице в социальной сети Instagram.
REGNUM 03:33
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Музыка
Игорь Крутой засмущался во время танца с Егором Кридом
Композитор и продюсер Игорь Крутой потанцевал вместе с певцом Егором Кридом во время вечеринки.
Телеканал 360° вчера в 13:12
Происшествия
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек
В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Хоккей
«Куньлунь» переиграл «Барыс» в домашнем матче
Хоккейный пекинский клуб «Куньлунь Ред Старз» обыграл хоккеистов команды «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
REGNUM 05:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично унизила Анастасию Костенко
Анастасия и вовсе ни разу публично не упоминала имя Ольги Бузовой.
Bimru.ru 02:16
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Наука
Автор способа планирования пола раскритиковал его применение на людях
Как считает профессор Университета Хиросимы Масаюки Симада, руководивший исследованием, в современном животноводстве действительно существует необходимость планировать рождение конкретного пола животных, к примеру, только коров или только быков.
Дни24 01:06
Политика
Кандидат Елена Краузе проголосовала на выборах губернатора Забайкалья
Заб.Ру вчера в 20:18
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Явка избирателей в Иркутской области на 15 часов составила 18%
Областная газета (г. Иркутск) 05:47
Политика
Венедиктов: Явка на электронное голосование на 10 утра составила 39%
«Явка на электронное голосование на 10 утра — 39%», — информировал глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Росбалт 04:30
Наука
Математики через 65 лет наконец смогли разложить число 42 на три куба
Математики смогли разложить число 42 на три куба почти через 65 лет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:32
Общество
В Москве произошел сбой в системе интернет-голосования
Сегодня в День выборов в системе интернет-голосования, которая используется на трех избирательных участках в Москве, произошел сбой.
Readovka.ru 05:04
Здоровье
Японской императрице Митико сделают операцию по удалению рака груди
Врачи проведут хирургическую операцию по удалению рака груди императрице Японии Митико, матери действующего императора Нарухито.
NewInform вчера в 06:13
Политика
Движение «Голос» дезинформирует граждан о нарушениях на выборах — СПЧ
В сегодняшний единый день голосования 8 сентября «Голос» снова публикует информацию о несуществующих нарушениях, сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.
REGNUM 05:48
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Единоборства
Макгрегор хочет провести реванш с Хабибом в Москве
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегор заявил, что он хотел бы провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Bookmaker-ratings.ru 01:23
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий 06 сентября в 14:57
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Футбол
Хет-трик Кейна принес победу Англии над Болгарией
Англия разгромила Болгарию в матче отбора на Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 13:59
Политика
МИД Нидерландов подтвердил допрос Цемаха до обмена между РФ и Украиной
Свидетеля дела о крушении малазийского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) в Донбассе Владимира Цемаха успели допросить на Украине до того, как он поучаствовал в обмене заключенными между российской стороной и Украиной.
Газета.Ru 00:03
Единоборства
Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
RT на русском вчера в 17:08
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
РИА Новости 05:01
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Происшествия
В Свердловской области ночью на трассе погиб пешеход
ДТП произошло ночью в 00:50 по местному времени на первом километре трассы.
REGNUM 05:03