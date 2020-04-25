Происшествия

Газета.RuГазета.RuПолиция начала проверку по факту смерти футболиста Самохвалова

Полиция начала проверку по факту смерти во время пробежки защитника системы московского "Локомотива" Иннокентия Самохвалова. В распоряжение правоохранительных органов поступила информация о том, что у него были известные клубу проблемы с сердцем.
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Полиция начала проверку по факту смерти футболиста Самохвалова

Газета.Ru15:23

«Локомотив» окажет содействие полиции в расследовании смерти Самохвалова

РИА Новости10:44

«Локомотив»: «Пока по Самохвалову никаких запросов от полиции не поступало. Окажем необходимое содействие»

Sport24.ru10:48

Пиар-директор «Локо» о смерти Самохвалова: «От полиции запроса не было. Если он последует, клуб окажет содействие»

Sports.ru11:15

Правоохранительные органы заинтересовались смертью футболиста Самохвалова

Чемпионат08:25

Материалы по смерти Самохвалова могут быть переданы в Следственный комитет

Metaratings08:15

Иван Карпов: «Проверка по делу Самохвалова - стандартная процедура»

ProstoProSport08:14
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Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
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Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

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RT на русском 12:14
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В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии

Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
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Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК 12:25
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Лариса Гузеева оправдалась за нарушение карантина

OAnews 15:30
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Здоровье

Дивеевский монастырь закрылся на карантин

Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Интерфакс 12:47
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Происшествия

Подравшаяся с таксистом москвичка оказалась дочерью известного актера

Сам актер вступился за свою дочь, отметив, что она «пережила стресс, как девочка».
Московский Комсомолец 15:27
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Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса

По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Стартовавший на "Ракете Победы" с космодрома Байконур грузовой корабль "Прогресс МС-14" вышел на орбиту Земли и успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
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В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе

В городе Новотроицке трое рабочих предприятия "Уральская сталь" погибли в результате утечки газа в доменном цехе.
Российская газета 14:07
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Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

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Помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 очень сильно замедлит глобализацию, система международных отношений будет серьёзно пересмотрена.
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Определился победитель шоу «Голос. Дети»

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Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
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Происшествия

Ветер обрушил пешеходный мост под Ярославлем

Причиной обрушения моста, построенного в 2015 году, стал сильный ветер. Он раскачал подвесную конструкцию.
iReactor 23 апреля в 04:08
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Общество

Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Общество

Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
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Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

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10-летняя актриса из России Марта Тимофеева снимется в Голливуде

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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
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Врач, представитель штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
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Общество

Уткин заявил о поражении Соловьева

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на угрозы со стороны телеведущего Владимира Соловьева.
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Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
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Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
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Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году

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