Полиция начала проверку по факту смерти во время пробежки защитника системы московского "Локомотива" Иннокентия Самохвалова. В распоряжение правоохранительных органов поступила информация о том, что у него были известные клубу проблемы с сердцем.

Полиция начала проверку по факту смерти футболиста Самохвалова

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