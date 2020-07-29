с чего всё началось

Полиция проводит проверку после драки депутатов на заседании законодательного собрания Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

Полиция начала проверку после драки депутатов ульяновского заксобрания

Политика Совбез Белоруссии допустил отключение интернета во время выборов Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков встретился с кандидатами в президенты республики и не исключил, что интернета будут отключать на несогласованных акциях, если они произойдут в дни выборов. 4

Политика Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что МИД Белоруссии пригласил его на встречу по поводу задержания граждан России, которые, по утверждению властей Белоруссии, принадлежат к «ЧВК Вагнера». 30

Путешествия Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости". 455

Общество Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов. 431

Происшествия Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой. 24

Авто Электрический Hummer начнут выпускать осенью 2021 года У машины спереди находятся два буксирных крюка. Ожидается, что Hummer EV начнут производить осенью следующего года. 3

Наука В крымской пещере «Таврида» обнаружены уникальные для России минералы Ольга Червяцова, являющаяся научным сотрудником заповедника Шульган-Таш (Башкирия), рассказала, что в ходе исследования крымской пещеры «Таврида» выявлены уникальные для России минералы.

Политика В Минске появились колонны военной техники Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику. 8

Экономика Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании. 7

Финансы Свердловская область получит дотацию в почти 5 млрд рублей из федерального бюджета Свердловская область получит дополнительно почти 5 млрд руб. из федерального бюджета на компенсацию снижения доходов регионального бюджета, сообщает в четверг департамент информационной политики региона.

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Футбол Боатенг призвал футболистов вставать на колено перед матчами ЛЧ Футболист мюнхенской "Баварии" Жером Боатенг призвал игроков продолжить борьбу с расизмом, встав на колено перед матчами Лиги чемпионов, передает The Independent. 1

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