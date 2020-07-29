Политика
РИА НовостиПолиция начала проверку после драки депутатов ульяновского заксобрания
Полиция проводит проверку после драки депутатов на заседании законодательного собрания Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
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с чего всё началось
Как сообщил на своей странице в Instagram депутат Государственной думы РФ Алексей Куринный, представители от "Единой России" во время заседания Законодательного собрания Ульяновской области напали на представителей КПРФ, защищая честь губернатора Сергея Морозова и представиля "Коммунистов России" Максима Сурайкина.НТА-Приволжье02:26
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Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
РИА Новости 03:04
Политика
Совбез Белоруссии допустил отключение интернета во время выборов
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков встретился с кандидатами в президенты республики и не исключил, что интернета будут отключать на несогласованных акциях, если они произойдут в дни выборов.
Невские Новости 04:20
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Армия и оружие
США выводят из Германии 11,9 тысячи военнослужащих
Моя Москва.онлайн вчера в 11:15
Политика
Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что МИД Белоруссии пригласил его на встречу по поводу задержания граждан России, которые, по утверждению властей Белоруссии, принадлежат к «ЧВК Вагнера».
Коммерсантъ 02:53
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
Общество
В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий
В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
Происшествия
Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены
Правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве жены.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве
Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
Авто
Электрический Hummer начнут выпускать осенью 2021 года
У машины спереди находятся два буксирных крюка. Ожидается, что Hummer EV начнут производить осенью следующего года.
Evo-rus.com 04:06
Наука
В крымской пещере «Таврида» обнаружены уникальные для России минералы
Ольга Червяцова, являющаяся научным сотрудником заповедника Шульган-Таш (Башкирия), рассказала, что в ходе исследования крымской пещеры «Таврида» выявлены уникальные для России минералы.
Дни24 вчера в 12:25
Общество
Жена белорусского политика Цепкало заявила о задержании сестры
Жена экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника сообщила о задержании ее сестры, работающей в Белгазпромбанке.
РИА Новости 03:55
Политика
В Минске появились колонны военной техники
Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
Армия и оружие
Найден способ повысить ударную мощь российских танков
Подольский ЦНИИТочмаш запатентовал устройство, повышающее пробивную способность подкалиберных снарядов к танковым пушкам.
Российская газета 05:00
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании.
РБК вчера в 13:45
Финансы
Свердловская область получит дотацию в почти 5 млрд рублей из федерального бюджета
Свердловская область получит дополнительно почти 5 млрд руб. из федерального бюджета на компенсацию снижения доходов регионального бюджета, сообщает в четверг департамент информационной политики региона.
ТАСС 05:10
Здоровье
Доктор Мясников назвал медицинские отличия людей разного цвета кожи
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал медицинские отличия у людей разного цвета кожи.
Lenta.ru 04:09
Космос
Корабль Crew Dragon отстыкуется от МКС 2 августа
Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого будут находиться астронавты Даг Херли и Роберт Бенкен, отстыкуется от Международной космической станции 2 августа в 02:34 мск.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Киберспорт
В Epic Games Store появились достижения
CyberSport.ru вчера в 18:05
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о пробах на роль Эдварда Каллена: «Худшее решение в жизни»
В последние несколько лет Роберт Паттинсон зарекомендовал себя как разносторонний актер, которому по плечу роли не только в популярных франшизах, но и в артхаусном кино.
Popcornnews.ru 02:15
Футбол
Боатенг призвал футболистов вставать на колено перед матчами ЛЧ
Футболист мюнхенской "Баварии" Жером Боатенг призвал игроков продолжить борьбу с расизмом, встав на колено перед матчами Лиги чемпионов, передает The Independent.
Газета.Ru 01:43
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Армия и оружие
ЛНР обвинила Украину в нарушении бессрочного перемирия
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили Вооруженные силы Украины в нарушении бессрочного перемирия, вступившего в силу 27 июля.
Lenta.ru 04:51
Шоу-бизнес
Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова
Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
ФАН вчера в 11:04
Политика
Facebook запустил рекламу протестов в городах России 1 августа
Американская социальная сеть Facebook, которая раздумывает над запретом политической рекламы накануне президентских выборов в США, активно продвигает рекламу с приглашением на протесты 1 августа в российских городах.
Ридус 03:52
Футбол
«Ривер» отверг предложение ЦСКА по Карраскалю
Аргентинский клуб отверг первое предложение «армейцев» в размере 7 миллионов евро.
Bookmaker-ratings.ru 28 июля в 00:49