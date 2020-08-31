Полиция начала проверку после избиения Егора Жукова
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В Москве полиция начала проверку после избиения фигуранта «московского дела» Егора Жукова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Жукова Стаса Топоркова. Он уточнил, что после нападения юноша написал заявление в ОМВД Можайского района столицы.В источнике
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