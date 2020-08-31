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РБК
РБК

Полиция начала проверку после избиения Егора Жукова

В Москве полиция начала проверку после избиения фигуранта «московского дела» Егора Жукова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Жукова Стаса Топоркова. Он уточнил, что после нападения юноша написал заявление в ОМВД Можайского района столицы.В источнике
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Новая газета

Что произошло за ночь 31 августа. Коротко

Новая газета01:00
Интерфакс

Оппозиционный блогер Жуков доставлен в больницу после нападения в Москве

Интерфакс17:30
Эхо Москвы

Полиция начала проверку по факту нападения на экс-фигуранта «московского дела» Егора Жукова

Эхо Москвы23:07
РБК

Полиция начала проверку после избиения Егора Жукова

РБК20:08
ТАСС

Полиция начала проверку после избиения Егора Жукова

ТАСС18:14
РИА Новости

Полиция организовала проверку по факту избиения блогера Жукова

РИА Новости23:22
Дождь

В Москве напали на бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова

Дождьвчера в 15:11

Триллер Нолана «Довод» собрал за первую неделю проката более $50 млн

Прокат «Довода» за рубежом в 41 стране, включая большую часть Европы, Южную Корею и Канаду собрал $53 млн при том, что бюджет картины с участием Джона Дэвида Вашингтона, Роберта Паттинсона и Элизабет Дебики в главных ролях составил от $200 до $250 млн.
МИР 2417:40

Турецкий БПЛА Bayraktar уничтожил сирийский танк Т-55. Видео

Судя по опубликованной видеозаписи, Турция использовала свои беспилотники в отсутствии каких-либо внешних помех и в зоне, в которой нет средств противовоздушной обороны, при этом, и реактивная система залпового огня, и сирийский танк Т-55 оказались уничтожены двумя воздушным ударами.
Avia.pro23:35
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СМИ сообщили о возможной атаке баз США в Афганистане со стороны талибов

Бойцы радикального движения "Талибан", предположительно, обстреляли военные базы США, пуски снарядов могут означать явное нарушение условий соглашения между американской стороной и талибами, сообщает газета New York Times со ссылкой на военные источники.
РИА Новости01:23

AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» (принадлежит Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФону» и РФПИ) совместно с сервисом «Самокат» запускает в России экспресс-доставку продуктов и товаров повседневного спроса, сообщил РБК со ссылкой на пресс-релиз компаний.
Коммерсантъ19:17
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ПФР начал принимать заявления на новую выплату 10 тыс. рублей

В Пенсионном фонде России (ПФР) обратились к отдельным категориям российских граждан, у которых сейчас появляется право на новую единовременную денежную выплату в размере десяти тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ruвчера в 09:25
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