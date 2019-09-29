Общество

Вести.RuВести.RuПолиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова

На проспекте академика Сахарова в Москве в воскресенье, 29 сентября, проходит согласованный митинг оппозиции. В нем, по данным полиции, принимают участие около 20 тысяч человек. Мероприятие проводится в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в российской столице 14, 27 июля и 3 августа.
Читать в источнике
Комментировать2286

Подробнее о событии

Оппозиция устроила «карусели» на проспекте Академика Сахарова

Вечерняя Москва11:14

В Москве завершился согласованный митинг оппозиции. Главное

Znak.com12:39

Митинг в поддержку фигурантов «московского дела» завершился в Москве без задержаний

Эхо Москвы13:30

В Москве завершился митинг в поддержку политзаключенных. На него пришли более 25 тыс. человек

Афиша Daily10:26

Согласованный с властями митинг завершился на проспекте Академика Сахарова

Агентство Москва10:57

В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

Коммерсантъ10:43

«Отпускай». В Москве прошел митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

ФедералПресс13:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:43, Вашингтон
Футбол

Капитан сборной Никарагуа уличил ФИФА в фальсификации голосов за Месси

РИА Новости 26 сентября в 02:55
Общество

В России ввели новый документ для приема на работу

Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при России

Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
Prognozist 08:54
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM 00:35
Политика

Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками

Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Политика

Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ

Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21
Политика

Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru 15:21
Футбол

Капитан «Спартака» Джикия высказался об отставке Кононова

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия заявил, что увольнение главного тренера красно-белых Олега Кононова было связано с результатами команда.
Вести.Ru 14:31
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Политика

Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр

Вести.Ru 14:23
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Шоу-бизнес

Лазарев впервые рассказал о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Политика

Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель

Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом оскорбил Берлин, заявив, что Германия ничего не делает для Киева, пишут немецкие СМИ.
Газета.Ru 15:15
Общество

Рената Литвинова прошлась по подиуму на Неделе моды в Париже

Рената Литвинова прошлась по подиуму в Париже. Режиссер появилась на Неделе моды в наряде от любимого бренда Balenciaga.
OAnews 13:38
Политика

В МИД назвали опасным ведение переговоров с США

В МИД РФ заявили, что вести переговоры с США стало опасно.
Рамблер 10:24
Здоровье

Названы 5 признаков микроинсульта

Есть 5 явных симптомов, которые показывают, что человеку плохо.
Ридус вчера в 04:24
Финансы

Средний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Экономика

Медведев поручил увеличить стоимость родового сертификата в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.
RT на русском 27 сентября в 01:59
Армия и оружие

Поисковики Ленобласти передали немецкое вооружение для ступеней храма

Российская газета 05:18
Культура

Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»

Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер вчера в 05:10
Космос

Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов

Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.
Интерфакс 05:07
Футбол

Мата: «Манчестер Юнайтед» становится всё ближе к титулу АПЛ

Чемпионат 07:16
Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости 27 сентября в 19:13
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Здоровье

В поликлиниках Москвы расскажут о профилактике гриппа и гипертонии

В пятницу, 4 октября, в детской городской поликлинике № 120 всем желающим расскажут о профилактике бронхиальной астмы у детей и подростков.
Москва 24 02:44
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha

Компания Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку самого дорого смартфона Mi Mix Alpha, представленного 24 сентября.
UfacityNews.ru вчера в 16:23
Кино

Первый трейлер сериала «Война миров» появился в Сети

Мини-сериал снят по одноименному роману английского писателя Герберта Уэллса.
Народные новости 10:09
Происшествия

Священника арестовали в Оренбурге по подозрению в развращении детей

В Оренбурге суд решил арестовать настоятель Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского из-за жалоб его приемных детей.
Газета.Ru 25 сентября в 22:01
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
Главное