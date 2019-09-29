На проспекте академика Сахарова в Москве в воскресенье, 29 сентября, проходит согласованный митинг оппозиции. В нем, по данным полиции, принимают участие около 20 тысяч человек. Мероприятие проводится в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в российской столице 14, 27 июля и 3 августа.

Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова

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