Коронавирус
КоммерсантъПолиция оштрафовала участников ночной вечеринки в центре Новосибирска
Сотрудники полиции нашли и оштрафовали организаторов и некоторых участников ночной вечеринки в центре Новосибирска, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Новосибирской области.
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Шоу-бизнес
Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Экспресс газета вчера в 13:38
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Кино
Составлен рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»
Издание «Vtomske.ru» составило рейтинг лучших боевиков для домашнего просмотра в условиях закрытых кинотеатров, добавив в подборку больше экшена, погонь, стрельбы и рукопашных поединков.
Комсомольская правда вчера в 03:22
Технологии
Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран
Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
РИА Новости 00:25
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Происшествия
В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов
РБК вчера в 17:38
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 23 мая в 06:43
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия вчера в 02:56
Общество
44 региона начнут снимать ограничения
44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
Происшествия
Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
Более 3,6 тысячи детей пропали в России в первом квартале 2020 года, 98,6% из них уже нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ.
РИА Новости вчера в 17:06
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru вчера в 15:29
Общество
В Госдуме планируют ужесточить наказание за ДТП для водителей без прав
В России планируется увеличить наказание для водителей без прав, которые стали участниками ДТП.
SpeedMe 01:17
Авто
6 автомобилей, которые подешевели в России в кризис
Новые автомобили вчера в 12:09
Общество
Еще 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии
На утро 25 мая в Удмуртии выявили 20 новых случаев заражения короновирусной инфекцией.
ИА Удмуртия 01:10
Авто
Обновлённая Mazda CX-4 оказалась популярнее Mazda CX-5
Как сообщает издание speedme.ru, обновленный кроссовер Mazda CX-4 появился в продаже осенью прошлого года.
32CARS.ru 00:42
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm 23 мая в 09:58
Здоровье
Названы опасные для больных коронавирусом препараты
Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 18:55
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM вчера в 05:58
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
В Венесуэле показали на видео успешно проведенные испытания «Бука», «Града» и «Смерча». Техника сосредоточена на острове Ла-Орчила.
Дни24 вчера в 02:44
Общество
Где в Кузбассе за сутки выявили случаи коронавируса
Кемеровскую область продолжает лихорадить от коронавируса. На этой недели выявлено больше всего случаев заболевания — 67.
ВашГород.ру вчера в 00:42
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
Гаджеты
Huawei все-таки выпустит флагманский процессор Kirin 1020
Huawei, наплевав на санкции, решил все-таки запустить в производство Kirin 1020. Об этом заявили представители компании.
Goroday.ru вчера в 15:57
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК вчера в 22:31
Происшествия
В больнице в Партизанске потушили пожар
Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 01:54
Экономика
640 тысяч кредитов составит объем выдачи ипотеки в 2020 году
Стратегические цели ипотеки первичного рынка, заложенные в национальном проекте «Жилье и городская среда» на период до 2024 года, предусматривают объем не менее чем в 1,1 млн кредитов, выдаваемых банками в год.
РБК вчера в 04:00
Политика
Дональд Трамп жертвует свою президентскую зарплату на нужды США
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани продемонстрировала чек на сумму 100 тысяч долларов, которые Дональд Трамп пожертвовал из своей президентской зарплаты Министерству здравоохранения США для разработки лекарств, предназначенных для профилактики и лечения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом
Одной из первых среди известных российских артистов призналась в заражении коронавирусом 40-летняя актриса Ольга Куриленко, живущая в Лондоне.
Ёлдаш вчера в 02:44