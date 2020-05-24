Происшествия

Газета.RuГазета.RuПолиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

Полиция Новосибирска вычислила организаторов массовой вечеринки в центре города во время действия режима повышенной готовности и привлекла их к административной ответственности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального ГУ МВД.
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В Новосибирске оштрафовали организаторов ночной вечеринки в центре города

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Организаторы коронавирусной вечеринки в Новосибирске оштрафованы

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В Новосибирске оштрафовали организаторов ночной вечеринки в центре города

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Новосибирская полиция объявила «частично фейковой» съемку массовых гуляний в центре города

Тайга.инфо02:20
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:17, Ашберн
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«Боруссия» объявила о расставании с Гетце

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В Приморье автомобиль с семьей упал в реку

В Приморском крае по непонятным причинам автомобиль вылетел с дороги, несколько раз опрокинулся и упал в реку Уссури, сообщает «Комсомольская правда».
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Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
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Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

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«Спартак» показал первую тренировку после перерыва

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
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Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу

В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
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В Швеции запустили первую сеть 5G

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Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В Москве найдена мертвой гражданка Кубы

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Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018

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Появились фото салона обновленного Hyundai Santa Fe для России

Корейский портал TheKoreanCarBlog опубликовал первую фотографию салона обновленного Hyundai Santa Fe, который в 2020-м или в 2021 году появится в России.
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Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним

Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
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Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
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Минфин предложил в шесть раз увеличить сумму розничных покупок с помощью банковских карт, при которых необходима идентификация покупателей ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.
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Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
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Историю просмотров можно легко удалить в настройках браузера, гораздо сложнее очистить свой цифровой след, рассказал агентству "Прайм" заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.
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Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц

Банки начнут напрямую в онлайне обмениваться информацией о счетах юридических лиц при помощи технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
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Глава Крыма сделал платным пребывание туристов в обсерваторах

Глава Крыма Сергей Аксёнов с 24 мая сделал пребывание в обсерваторах платным для тех, кто прибыл на полуостров из других регионов.
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Заммэра рассказал о следующем этапе снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 мая сказал, что ранее введенные ограничения в столице нужно будет продлить.
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МИД ответил на обвинения США в нарушении Договора по открытому небу

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков скептически прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва нарушает свои обязательства в рамках Договора по открытому небу.
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