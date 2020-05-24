Происшествия
Газета.RuПолиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска
Полиция Новосибирска вычислила организаторов массовой вечеринки в центре города во время действия режима повышенной готовности и привлекла их к административной ответственности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального ГУ МВД.
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Общество
Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию
Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 19:43
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Общество
Онищенко оценил возможность чипирования через вакцину от коронавируса
Бывший глава Роспотребнадзора считает, что "это абсолютный бред" Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил конспирологическую теорию о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям будут вводить чипы.
АМИТЕЛ 21:32
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
Футбол
«Боруссия» объявила о расставании с Гетце
LiveSport.ru вчера в 11:55
Общество
Берлин предложил Москве помощь в лечении пациентов с коронавирусом
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер направил властям Москвы предложение о размещении пациентов с коронавирусом в больницах немецкой столица, сообщает Der Tagesspiegel.
Коммерсантъ 19:17
Происшествия
В Приморье автомобиль с семьей упал в реку
В Приморском крае по непонятным причинам автомобиль вылетел с дороги, несколько раз опрокинулся и упал в реку Уссури, сообщает «Комсомольская правда».
Известия 21:55
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Vprognoze.ru 04:07
Футбол
«Спартак» показал первую тренировку после перерыва
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
Газета.Ru 13:40
Экономика
Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу
В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 13:03
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
Вести.Ru 18:36
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
Vprognoze.ru вчера в 02:54
Авто
Появились фото салона обновленного Hyundai Santa Fe для России
Корейский портал TheKoreanCarBlog опубликовал первую фотографию салона обновленного Hyundai Santa Fe, который в 2020-м или в 2021 году появится в России.
Автоновости дня 13:12
Кино
Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним
Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
Телепрограмма 02:47
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
Экономика
Минфин предложил упростить продажу ювелирных изделий
Минфин предложил в шесть раз увеличить сумму розничных покупок с помощью банковских карт, при которых необходима идентификация покупателей ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.
Ведомости 17:34
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
Общество
Захарова рассказала о возвращении россиян с Фиджи
«Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в Посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
RT на русском 19:38
Интернет
Эксперт рассказал, как очистить навсегда историю просмотров в интернете
Историю просмотров можно легко удалить в настройках браузера, гораздо сложнее очистить свой цифровой след, рассказал агентству "Прайм" заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.
ПРАЙМ 19:04
Экономика
Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц
Банки начнут напрямую в онлайне обмениваться информацией о счетах юридических лиц при помощи технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
РБК 23:00
Общество
Глава Крыма сделал платным пребывание туристов в обсерваторах
Глава Крыма Сергей Аксёнов с 24 мая сделал пребывание в обсерваторах платным для тех, кто прибыл на полуостров из других регионов.
News.ru 16:49
Общество
Заммэра рассказал о следующем этапе снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин 22 мая сказал, что ранее введенные ограничения в столице нужно будет продлить.
Коммерсантъ 22:41
Политика
МИД ответил на обвинения США в нарушении Договора по открытому небу
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков скептически прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва нарушает свои обязательства в рамках Договора по открытому небу.
Вечерняя Москва вчера в 17:38