Коронавирус
Газета.RuПолиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска
Полиция Новосибирска вычислила организаторов массовой вечеринки в центре города во время действия режима повышенной готовности и привлекла их к административной ответственности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального ГУ МВД.
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Общество
Волгоградские школьники впервые отмечают последний звонок онлайн
ИА Городские вести. Волгоград 03:01
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Здоровье
В Пензенской облбольнице за сутки тратят 3-месячный объем кислорода
К кислороду подключены 279 пациентов, за сутки тратится 1,9 тонны ресурса, что эквивалентно расходу на 2,5-3 месяца в обычный период.
Smi58.ru 02:51
Общество
Из перинатального центра забрали жившую там девочку
Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы.
Вести.Ru 01:50
Культура
Студия Pixar сняла первый мультфильм про геев
Известная студия Pixar сняла первый мультфильм про геев. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:44
Общество
Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии
Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:30
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Происшествия
В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»
Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM вчера в 10:37
Общество
44 региона начнут снимать ограничения
44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
Политика
Украина решила «выбить» российские компании из космических проектов в США
Киев, 25 мая 2020, 10:30 — REGNUM В космической отрасли США сохраняется зависимость от России, в частности от российских двигателей, но Украина поможет партнерам из Вашингтона изменить такое положение дел.
REGNUM 03:30
Общество
У главы Тувы выявлен коронавирус
Вести.Ru 00:56
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте отмечает 49-й день рождения
Кристина Орбакайте отмечает день рождения. Звездной певице, актрисе и любимице миллионов россиян 25 мая исполняется 49 лет.
Актуальные Новости 01:02
Экономика
Evraz отложил покупку «Сибуглемета»
Компания Evraz, основные владельцы которой — Роман Абрамович и Александр Абрамов, отложила приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ.
Коммерсантъ 02:58
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысяч.
REGNUM 03:45
Общество
За сутки в России скончались 92 человека с коронавирусом
В России за сутки скончались 92 пациента, у которых был выявлен коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РЕН ТВ 03:49
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о начислении надбавки к пенсии не с 80 лет, как сейчас, а на пять лет раньше, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новости вчера в 17:24
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко заболела коронавирусом
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алена Бабенко заразилась коронавирусом, сообщает Утро.ru.
МИР 24 23 мая в 19:59
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости вчера в 18:34
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
Политика
Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Фактически, Япония оказывается в непростой ситуации, так как выдвинутое Лавровым условие является очень жестким.
Политическая Экспертиза 02:32
Экономика
Число ипотечных кредитов в апреле уменьшилось на треть
По данным ОКБ, в апреле россияне оформили 81,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд рублей.
Российская газета 03:23
Общество
Берлин предложил Москве помощь в лечении пациентов с коронавирусом
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер направил властям Москвы предложение о размещении пациентов с коронавирусом в больницах немецкой столицы, сообщает Der Tagesspiegel.
Коммерсантъ вчера в 19:17
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40