Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПолиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

Полиция Новосибирска вычислила организаторов массовой вечеринки в центре города во время действия режима повышенной готовности и привлекла их к административной ответственности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального ГУ МВД.
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Актриса Алена Бабенко заболела коронавирусом

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алена Бабенко заразилась коронавирусом, сообщает Утро.ru.
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