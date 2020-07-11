Общество
ИзвестияПолиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает управление МВД России по региону. По информации полиции, участие в митингах приняли от 10 до 12 тыс. человек.
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с чего всё началось
Управления МВД по Хабаровскому краю сообщило, что в акциях в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала приняли участие от 10 до 12 тысяч жителей.Медиазона05:55
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