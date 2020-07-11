с чего всё началось

Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает управление МВД России по региону. По информации полиции, участие в митингах приняли от 10 до 12 тыс. человек.

Происшествия Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей. 357

Политика Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона. 138

Здоровье Слухи о неизвестной пневмонии заинтересовали Президента Казахстана На расширенном заседании правительства Казахстана глава республики спросил министра здравоохранения о появившихся слухах о том, что в стране «якобы свирепствует пневмония неизвестной природы, которая естественно, не учитывается в нашей статистике».

Армия и оружие Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем «Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — рассказали в Минобороны. 281

Армия и оружие В Китае оценили войну России и США за оружейный рынок Индии Россия и США ведут войну за индийский рынок оружия после обострения отношений Нью-Дели и Пекина.

Происшествия Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.

Происшествия При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. 10

Политика Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс". 9

Экономика Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews. 1

Общество Правительство захотело разрешить частичное разглашение врачебной тайны Законопроект предлагает разрешить после смерти пациента передавать сведения, составляющие врачебную тайну, указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников. 3

Политика Зеленский заявил о правильности карантина на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин по коронавирусной инфекции COVID-19, введённый ранее в стране, дал положительные результаты.

Фигурное катание Навка вошла в жюри премии Международного союза конькобежцев Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав жюри премии Международного союза конькобежцев, сообщает Газета.ru.