Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
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Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает управление МВД России по региону. По информации полиции, участие в митингах приняли от 10 до 12 тыс. человек.В источнике
С чего всё началось
«В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С.И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тыс. человек», — заявили в Министерстве внутренних дел.
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