Общество

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Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает управление МВД России по региону. По информации полиции, участие в митингах приняли от 10 до 12 тыс. человек.
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