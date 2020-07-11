Общество
ИзвестияПолиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает управление МВД России по региону. По информации полиции, участие в митингах приняли от 10 до 12 тыс. человек.
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Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
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Число заболевших коронавирусом на Кубани достигло 6 589 человек
Общее число заболевших коронавирусом в крае достигло 6 589 человек.
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В Dota 2 добавят женского персонажа Anti-Mage
Женский персонаж заменит старца Антимага. В известной компьютерной игре Dota 2 появится женский персонаж Anti-Mage.
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Ferra 09 июля в 13:33
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Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание
Турнир UFC 251 состоится в ночь на 12 июля по московскому времени на "Бойцовском острове" в ОАЭ.
РИА Новости вчера в 10:41
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В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru 09 июля в 07:07
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Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости.
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Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 09 июля в 01:32
Общество
ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений
"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 07:51
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Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
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Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
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Олег Тиньков перенес операцию по пересадке костного мозга
Evo-rus.com 03:20
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Бузова прокомментировала свое похищение в центре Москвы
Звезда не выходила на связь около 10 часов и наконец прервала молчание, чтобы прокомментировать видео, на котором какие-то мужчины хватают ее и тащат в неизвестном направлении.
Gazeta.SPb 05:00
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
Экономика
Кабмин планирует изменить требования к начислению зарплат бюджетникам
Единые требования к назначению окладов, ставок и надбавок при подсчете зарплат и прочих выплат помогут разрешить сложившуюся ситуацию, отметили в кабмине.
Политическая Экспертиза 04:47
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Evo-rus.com вчера в 03:02
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 09 июля в 11:21
Игры
Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года.
Piter.tv 04:13
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опровергла сведения об их совместном отпуске.
Вечерняя Москва вчера в 13:58
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В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»
Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
REGNUM 03:34
Экономика
«Газпром» отказался от моратория на банкротство
Руководство нефтекомпании «Газпром» воспользовалось правом на отказ от моратория на банкротство.
ГЛАС.RU 09 июля в 08:46
Музыка
Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня»
Шоумен, рассуждая о себе и о Пирожкове, рассказал, «кто есть ху»: - Александр Ревва не певец.
Хорошие новости 06:02
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Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Проект носит пилотный характер, полноценный фильм выйдет позже.
Evo-rus.com 03:11
Биатлон
Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России
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Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
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Представлен электровелосипед на основе стиральной машины
Мощность движка составила 1100 Вт. Максимальная скорость составит 110 км/ч. В основе разработки лежит велосипед, которому 20 лет.
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