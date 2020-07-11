Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает управление МВД России по региону. По информации полиции, участие в митингах приняли от 10 до 12 тыс. человек.

Киберспорт В Dota 2 добавят женского персонажа Anti-Mage Женский персонаж заменит старца Антимага. В известной компьютерной игре Dota 2 появится женский персонаж Anti-Mage.

Общество Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. 230

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости. 202

Шоу-бизнес Бузова прокомментировала свое похищение в центре Москвы Звезда не выходила на связь около 10 часов и наконец прервала молчание, чтобы прокомментировать видео, на котором какие-то мужчины хватают ее и тащат в неизвестном направлении. 48

Экономика Кабмин планирует изменить требования к начислению зарплат бюджетникам Единые требования к назначению окладов, ставок и надбавок при подсчете зарплат и прочих выплат помогут разрешить сложившуюся ситуацию, отметили в кабмине.

Экономика Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год. 134

Игры Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года.

Экономика «Газпром» отказался от моратория на банкротство Руководство нефтекомпании «Газпром» воспользовалось правом на отказ от моратория на банкротство.