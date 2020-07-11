с чего всё началось

Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает управление МВД России по региону. По информации полиции, участие в митингах приняли от 10 до 12 тыс. человек.

Музыка Эмин Агаларов и Максим Фадеев презентовали совместную песню «МММ» Эмин Агаларов представил совместную песню с Максимом Фадеевым, которая получила название «МММ».

Технологии Сервис Telegraph разблокировали в России Издательский сервис для создания статей — telegra.ph разблокировали на территории России. Вслед за мессенджером Telegram. 3

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Штирии "Формулы-1".

Политика Эрдоган прокомментировал мнение других стран по собору Святой Софии Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на намерение властей сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле.

Происшествия При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. 21

Политика Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17. 1,8K

Футбол СМИ сообщили о скором уходе Карпина из «Ростова» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в скором времени покинет клуб, сообщает Metaratings.

Политика Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США Президент США Дональд Трамп заявил, что одобряет решение американского рэп-исполнителя Канье Уэста вступить в предвыборную гонку президентских выборов, которые состоятся в стране 3 ноября. 31

Авто «АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти". 260