с чего всё началось

Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает управление МВД России по региону. По информации полиции, участие в митингах приняли от 10 до 12 тыс. человек.

Происшествия Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье В Московской области в результате ДТП погибла популярная российская мотоблогер Ксения Никитина. 63

Экономика Кудрин сообщил о застое в экономике Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами. 1,2K

Фигурное катание Тутберидзе признали лучшим тренером мира в фигурном катании Международный союз конькобежцев (ISU) признал Этери Тутберидзе лучшим тренером мира в фигурном катании.

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят стал 14-м Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал "поул-позишн" на втором этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Штирии, который проходит в Австрии.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,9K

Политика Эрдоган прокомментировал мнение других стран по собору Святой Софии Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на намерение властей сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле. 28

Общество Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе В середине июня Минздрав информировал, что выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 3

Политика Правительство Нидерландов подаст в ЕСПЧ иск к России по делу MH17 Голландское правительство намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека в связи с ролью страны в крушении рейса MH17, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Нидерландов. 1,8K

Футбол «Заря» переиграла «Колос» и вышла на второе место в УПЛ Заработанные три очка позволили «Заре» подняться на второе место в турнирной таблице, опережая «Десну» и «Динамо» на два очка, однако у тех есть по матчу в запасе.

Экономика «Газпром» отказался от моратория на банкротство Руководство нефтекомпании «Газпром» воспользовалось правом на отказ от моратория на банкротство.