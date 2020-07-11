Общество

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Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает управление МВД России по региону. По информации полиции, участие в митингах приняли от 10 до 12 тыс. человек.
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с чего всё началось
УМВД края опубликовало сообщение
: «В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С. И. Фургала, приняло участие от 10 до 12 тысяч человек».
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