Общество
ИзвестияПолиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает управление МВД России по региону. По информации полиции, участие в митингах приняли от 10 до 12 тыс. человек.
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с чего всё началось
УМВД края опубликовало сообщение: «В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С. И. Фургала, приняло участие от 10 до 12 тысяч человек».Коммерсантъ11:33
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Политика
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Киев настаивает на скорейшем проведении саммита «нормандской четверки»
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Газета.Ru вчера в 13:52
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Заработанные три очка позволили «Заре» подняться на второе место в турнирной таблице, опережая «Десну» и «Динамо» на два очка, однако у тех есть по матчу в запасе.
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«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39