с чего всё началось

Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает управление МВД России по региону. По информации полиции, участие в митингах приняли от 10 до 12 тыс. человек.

Футбол «Челси» потерпел разгромное поражение от «Шеффилда» Лондонский "Челси" потерпел разгромное поражение от "Шеффилд Юнайтед" в матче 35-го тура чемпионата Англии.

Игры Sony показала дизайн обложек игр для PlayStation 5 Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек игр для PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales. 13

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят стал 14-м Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал "поул-позишн" на втором этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Штирии, который проходит в Австрии.

Авто «АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти". 269

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Общество Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук. 92

Футбол «Сельта» упустила ничью в матче с «Осасуной», Смолов не сыграл Для «Сельты» встреча стала уже пятой подряд, в которой команда из Виго не смогла добыть победу — с 27 июня Смолов и его партнеры трижды сыграли вничью, а также проиграли «Мальорке» со счетом 1:5. С 36 очками «Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице.

Общество Спецназовец по прозвищу Капитан Америка покончил с собой Старший сержант спецназа воздушно-десантных войск США Эндрю Кристиан Маркезано (Andrew Christian Marckesano), известный своим прозвищем Капитан Америка, покончил с собой на глазах у жены. 2

Общество В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки. 6