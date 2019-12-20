В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице. Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие замков специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканеров.

с чего всё началось

В качестве примера в ведомстве привели оборудование, получившее сленговое название "длинная рука" или "удочка". Второй популярный метод, по данным МВД, — вскрытие двери механическим способом. Кроме того, похитители часто используют подмену ключа.

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