Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПолиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

В качестве примера в ведомстве привели оборудование, получившее сленговое название "длинная рука" или "удочка". Второй популярный метод, по данным МВД, — вскрытие двери механическим способом. Кроме того, похитители часто используют подмену ключа.
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с чего всё началось

Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице. Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие замков специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканеров.
РИА Новостивчера в 19:35

Подробнее о событии

Полиция рассказала о популярных способах угона машин в Москве

Общественное телевидение Россиивчера в 21:37

Эксперты назвали самые популярные способы угона машин в Москве

Моя Москва.онлайнвчера в 22:42

МВД перечислило способы угона автомобилей в Москве

Москва 24вчера в 22:25

МВД рассказало о самых распространенных способах угона машин в Москве

РИАМО01:59

Названы наиболее популярные способы угона машин в Москве

Газета.Ruвчера в 21:35

Названы самые популярные способы угона машин в Москве

RT на русскомвчера в 20:40

Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

РИА Новостивчера в 19:35
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Происшествия

Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

Стрелок, открывший 19 декабря огонь у здания ФСБ на Лубянке и убивший сотрудника службы, жил в подмосковном Подольске вместе с матерью, сообщают СМИ.
Газета.Ru 02:02
Происшествия

В Челябинске нашли пропавшего школьника

Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
РИА Новости 03:59
Политика

Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 03:22
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
ТАСС 03:53
Политика

На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Lenta.ru 03:25
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
Кино

Умерла актриса, сыгравшая девушку Бонда

Оже прославилась, сыграв девушку Джеймса Бонда Доминик Дерваль в картине «Шаровая молния». Роль спецагента тогда исполнял Шон Коннери.
RT на русском 05:02
Космос

Ученые приблизились к разгадке тайны рождения планет

Давно ушли в прошлое времена, когда ученые спорили, существуют ли планетные системы, помимо нашей Солнечной.
РИА Новости вчера в 00:00
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Коммерсантъ 05:03
Политика

Королева Великобритании приветствовала новый парламент

Королева Великобритании Елизавета II официально открыла сессию нового британского парламента, 19 декабря передает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 09:08
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Политика

Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной

Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 04:59
Происшествия

На трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз

Топливо разлилось и горит на участке федеральной трассы Р-255 в Кузбассе из-за столкновения мазутовоза и бензовоза, движение ограничено, информация о пострадавших и погибших уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 04:04
Кино

В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Inc-news.ru вчера в 04:30
Культура

34-летняя Агния Кузнецова впервые после родов вышла в свет

Вокруг ТВ вчера в 12:27
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

РИА Новости 01:22
Общество

Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

Высшая судебная инстанция подтвердила решение Федерального апелляционного суда, также признавшего Александра и Тимофея Вавиловых гражданами Канады.
REGNUM вчера в 17:28
Политика

МИД Украины предложил Путину вспомнить, как Москва подчинялась Киеву

МИД Украины готовит официальное заявление относительно высказывания президента России Владимира Путина о том, что при формировании СССР в состав Украины были включены «исконно русские территории».
REGNUM 04:16
Футбол

Озил может перейти в «Фенербахче» на правах аренды

Полузащитник сборной Германии и лондонского «Арсенала» Месут Озил близок к переходу в «Фенербахче» на правах аренды до конца сезона.
Советский спорт 02:44
Общество

В России предложили провести перепись сим-карт

Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
Lenta.ru 04:35
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Газета.Ru вчера в 08:07
Авто

Hyundai показал седан дешевле Solaris

Южнокорейский бренд показал официальный скетч Aura, который займет нишу самого доступного авто в линейке Hyundai, потеснив Solaris.
Авторамблер 17 декабря в 05:04
Политика

Путин назвал логичным сделать 31 декабря выходным днем

Российский президент Владимир Путин прокомментировал предложение объявить 31 декабря выходным днем в РФ.
iReactor вчера в 06:56
Спорт

США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определило главного нарушителя антидопинговых правил в 2017 году.
Вести.Ru 04:58
Авто

Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

Автоновости дня 18 декабря в 04:46
Политика

В МИД России прокомментировали импичмент Трампу

Процесс в Америке никак не повлияет на повестку дня МИДа РФ. В МИД России прокомментировали импичмент Дональду Трампу.
Piter.tv 05:00
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Происшествия

Москва установила рекорд по эвакуированным за сутки

В минувший четверг, 19 декабря, Москва побила рекорд по количеству «заминированных» зданий и эвакуированных из них людей.
Московский Комсомолец 01:53
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
РИА Новости 02:33
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