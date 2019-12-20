В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказала о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.

с чего всё началось

Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканирующих устройств.

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