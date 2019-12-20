Происшествия
РИА НовостиПолиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве
Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканирующих устройств.
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В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказала о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.РИА Новости19:35
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Ольга Зарубина попалась на удочку любовника-афериста
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Украинцам запретят выезд в Россию без загранпаспорта
Правительство Украины с 1 марта 2020 года запретит своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам.
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В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг
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Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Происшествия
В Иркутской области вербовщика ИГ приговорили к 14 годам тюрьмы
Суд приговорил к 14 годам лишения свободы заключенного в Иркутской области, вербовавшего в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) других заключенных.
Политика
Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках
Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.
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«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
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Политика
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Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
Биатлон
Немец Долль выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону во Франции
Немецкий спортсмен Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском городе Анси.
Происшествия
В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына
Родителей в Волгограде подозревают в избиении их шестилетнего сына и в том, что они морили ребенка голодом, кроме того, мальчик месяц не ходил в школу, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
Армия и оружие
Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов
В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Политика
Президенты России и Белоруссии снова обсудят углубленную интеграцию
Шрайбман отметил, что на прошедшей 19 декабря пресс-конференции Владимир Путин указал на еще одно важное противоречие в подходах к интеграции: российский лидер заявил, что для решения отдельных вопросов необходимо создание "общих наднациональных органов, контрольных и эмиссионных".
Финансы
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Армия и оружие
В Сирии прошёл второй этап испытаний истребителя Су-57
Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии.
Общество
Путин заявил о мерах по увеличению зарплат врачей
Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться.
Общество
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в прозрачном платье
Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена в бежевом прозрачном платье. Снимок размещен в соцсети Instagram.
Политика
Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Технологии
Microsoft принудительно обновит браузер на Windows 10
Как сообщает ToDay News Ufa, новая версия браузера Edge будет представлена 15 января, а после начнется процедура принудительного обновления старых версий этого браузера.
Политика
В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik
Руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
Происшествия